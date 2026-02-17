Cine

Ni ‘Cumbres borrascosas’ ni ‘Frankenstein’: esta es la mejor película de Jacob Elordi, según la crítica

Jacob Elordi inicia el año con el estreno de su más reciente película, alcanzando varios hitos importantes.

Valentina Rueda Rodríguez

17 de febrero de 2026, 9:27 a. m.
La mejor película de Jacob Elordi pasó desapercibida.
La llegada a los cines de la nueva versión de Cumbres borrascosas nos trae de vuelta a Jacob Elordi, el actor que ya gozó de un enorme éxito hace apenas unos meses con la adaptación de Frankenstein realizada por Guillermo del Toro. Sin embargo, la crítica tiene claro que ninguna de estas producciones es la mejor película de Elordi, ya que ese honor pertenece a una historia en particular.

El joven actor australiano cerró el año pasado interpretando al icónico monstruo creado por la escritora Mary Shelley y adaptado por el director mexicano Guillermo del Toro. Tras su actuación como “Frankenstein”, Jacob Elordi comenzó este 2026 con otra adaptación de un clásico literario, Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y con la participación de Margot Robbie, con quien coprotagoniza esta historia.

Un año que se definió por su lluvia de nominaciones

Lo que comenzó como un fenómeno juvenil en The Kissing Booth se ha convertido oficialmente en una de las carreras más sólidas y prometedoras en Hollywood. Jacob Elordi está viviendo su momento estelar; acaba de ganar el premio a mejor actor de reparto en los Critics Choice Awards y ha obtenido nominaciones a mejor actor de reparto por su interpretación del monstruo en “Frankenstein”, tanto en los premios de la academia, los Óscar, como en los Globos de Oro. Elordi está decidido a seguir afianzando su carrera con sus próximos proyectos.

La joya de su carrera cinematográfica

Su primer papel importante fue como actor de reparto en la película de Netflix El stand de los besos, protagonizada por Joey King.

En 2023, dio un gran salto a la pantalla grande de la mano de la directora Sofía Coppola. Jacob Elordi interpretó al famoso artista Elvis, coprotagonizando con Cailee Spaeny, quien dio vida a Priscilla.

Sin embargo, según la crítica, su mejor obra está lejos de los focos mediáticos de sus grandes producciones. La película mejor valorada de Jacob Elordi es Historias de la morgue, un filme antológico de terror estrenado originalmente en 2020. A diferencia de otros títulos más conocidos de su trayectoria, esta cinta acumula un impresionante 97 % de aprobación en Rotten Tomatoes, una cifra que supera a Saltburn, Frankenstein o la propia serie Euphoria.

La película se desarrolla en la localidad de Raven’s End, donde el inquietante funerario Montgomery Dark relata las historias más extrañas y perturbadoras que han pasado por su mesa de autopsias. La trama se dispara cuando una joven fascinada por la muerte aplica para un trabajo en la morgue y descubre que hay razones muy oscuras por las que los muertos deben “descansar en paz”.

Lo que se viene para la carrera de Jacob Elordi

Apple TV refuerza su apuesta por la ciencia ficción con la segunda entrega de ‘Monarch’ y nuevos spin-offs

Las próximas actuaciones de Elordi no solo se centrarán en el cine; también tendrá su vuelta en la televisión en la tercera temporada de Euphoria. La tercera temporada de la serie de HBO se estrenará el 12 de abril de 2026.

Se especula que habrá un salto temporal que mostrará a un Nate Jacobs más maduro, pero igual de complejo. Otra de The Dog Stars: En agosto, Elordi protagonizará este thriller postapocalíptico dirigido por el legendario Ridley Scott. En la película, interpretará a un piloto superviviente en un mundo devastado por una pandemia.

