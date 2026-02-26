Luego de dos años llega a las plataformas una de las series más extrañas de los últimos tiempos

Tras dos años de su gran estreno, The Curse llega a las plataformas de streaming con el objetivo de fascinar y divertir a los amantes de la comedia, pues la serie creada por Nathan Fielder y Benny Safdie despertó curiosidad por los talentos que estuvieron frente a las cámaras.

La producción protagonizada por Emma Stone se perfila como una de los contenidos que dividen opiniones, generan debate y, al mismo tiempo, llaman a la atención entre los usuarios de las redes sociales.

La serie muestra la historia de Asher y Whitney, un matrimonio que intenta concebir un hijo mientras conduce un programa de telerrealidad enfocado en la renovación de viviendas en Española, Nuevo México.

Aunque al principio parece una burla a la obsesión actual por cuidar la imagen pública y hacer buenas acciones frente a las cámaras, todo se vuelve inquietante cuando una niña del lugar supuestamente lanza una maldición contra Asher.

A partir de ese momento, la narrativa se centra en situaciones extrañas, tensiones de pareja y cuestionamientos sobre la autenticidad de quienes construyen su vida frente a las cámaras.

Emma Stone y Nathan Fielder interpretan a la pareja protagonista, mostrando a dos personajes llenos de contradicciones, capaces de generar incomodidad pero también empatía.

La serie está compuesta por diez episodios, en los que se destaca su capacidad para incomodar al espectador a través de silencios prolongados, gestos ambiguos y diálogos cargados de pasivo-agresividad, denominados como cringe.

Uno de los aspectos más llamativos de The Curse es la manera en que está grabada, ya que muchas escenas parecen filmadas como si fueran un documental o el mismo programa de televisión que hacen los protagonistas, lo que da la sensación de estar viendo algo muy íntimo, casi como si se estuviera invadiendo su privacidad.

Esa forma de contar la historia ayuda a mostrar lo incómodos y contradictorios que pueden ser los personajes, que por momentos caen mal, pero también despiertan cierta lástima.

Aunque a primera vista puede parecer una serie caótica, en el fondo también plantea que es un contenido para ver con concentración, pues este exige atención y paciencia para captar los detalles más importantes, especialmente, en su desenlance, el cual termina sorprendiendo a la mayoría de los espectadores.