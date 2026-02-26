Películas

No apta para todos: el director de ‘Terrifier’ rompe el silencio sobre la cuarta y última película

El director les hizo una promesa a los seguidores de estas películas.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

26 de febrero de 2026, 12:28 p. m.
El director de 'Terrifier' habla de la cuarta y última película de la saga de terror.
El director de 'Terrifier' habla de la cuarta y última película de la saga de terror. Foto: X: @TerrifierFilm

En la industria del cine hay una gran variedad de géneros y uno de los que con el pasar de los años ha conquistado a la audiencia es el terror, y una de las películas que más ha causado debate en los últimos años ha sido Terrifier, ya que hace parte del subghénero Gore.

El Gore hace parte del mundo del terror y se caracteriza por la representación gráfica y extrema de la violencia, la sangre y el horror.

‘Scream 7′: cinco cosas que se deben saber sobre la nueva entrega de la saga de terror

Recientemente, el director de esta saga de terror, Damien Leone, habló al respecto de la cuarta y última entrega y reveló detalles de lo que está siendo trabajar en esta última parte de la saga.

“Este es el guion más valioso que he escrito por muchas razones, pero también es el más desafiante [...] Hay mucho material que abordar y mucho en juego con esta película, no solo creativamente, sino también emocionalmente”, dijo inicialmente.

En el mes de octubre los usuarios aprovechan para sumergirse en un mundo lleno de terror.
Películas de terror Foto: Getty Images

Además, afirmó que trabaja para entregarles a los fanáticos un filme digno de lo que esperan para el final.

“Juntos hemos construido algo especial a lo largo de los años. El reparto y el equipo que han estado desde el principio merecen un final que honre su dedicación, y los fans que han apoyado esta franquicia merecen algo inolvidable”, añadió.

Leone afirmó que, pese a que no ha terminado, se siente totalmente satisfecho de lo que está creando:

“Para ser completamente honesto, estoy encantado con cómo está quedando y confío en que cumplirá las expectativas. Cuando el guion esté terminado, lo anunciaré oficialmente en mis cuentas oficiales, lo que también significará que pasaremos a la preproducción. Si no lo ven publicado o confirmado por mí, entonces no es oficial".

Por último, el director les dio las gracias a los fanáticos de esta saga y les prometió que la nueva entrega se vendrá con toda: “¡Gracias por su paciencia! ¡Prometo que valdrá la pena la espera!“.

Películas para disfrutar en Halloween
El director de 'Terrifier 4' habló de lo que será la última película de la saga. Foto: Getty Images

Sinopsis de las películas de ‘Terrifier’

Terrifier (2016)

La noche de Halloween es la noche en la que las calles se llenan de niños y adultos disfrazados de sus peores pesadillas. Esta festividad es el escondite perfecto para los monstruos reales y esto lo sabe Art, un asesino en pleno brote maníaco.

Esta noche será el momento en el que decidirá perseguir a tres chicas jóvenes que pensaban disfrutar de Halloween como un año cualquiera. Para su propósito, Art tomará un aspecto realmente aterrador: máscara blanca, los labios del color de la sangre oscura, perfilados por unos afilados dientes.

Terrifier (2022)

Tras haber sido disparado en la cabeza, el payaso Art vuelve a la vida en una siniestra morgue donde asesina y se ceba con el doctor que realizaba su autopsia. No contento con dejar un reguero de cadáveres en la primera entrega, este asesino psicópata regresa al condado de Miles. Ahora, tiene como objetivo a una adolescente con la que parece tener una extraña conexión (Lauren LaVera). El hermano de la joven parece obsesionado con los crímenes de Art y, de hecho, está dispuesto a disfrazarse de él en Halloween.

x
El terror es uno de los géneros de cine más amado por la audiencia. Foto: Getty Images

Mientras, comienzan a suceder hechos inexplicables y el círculo más cercano de la muchacha aparece asesinado de la manera más brutal posible. Parece que Art ha vuelto de entre los muertos y va a convertir la festiva noche de difuntos en una masacre.

Terrifier (2024)

Tras tratar de acabar por todos los medios con la vida de Sienna y su hermano Jonathan durante una movida noche de Halloween, vuelve el siniestro y sanguinario asesino mudo Art el payaso. Según su director, Damien Leone, se trata de la entrega más sangrienta de todas las que ha filmado hasta el momento en su carrera.

