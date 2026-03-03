Series

Ni Theo ni nuevos personajes: Bridgerton confirma quién será el interés romántico de Eloise, la hija reacia al amor

En la quinta temporada, la hija de Violet Bridgerton será protagonista.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

3 de marzo de 2026, 2:30 p. m.
Esta temporada prometió la historia del clásico cuento de Cenicienta, pero ambientado en varias escenas londinenses. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Con alfombra roja en París, la cuarta temporada de Bridgerton se presentó oficialmente antes de su estreno el pasado 29 de enero en Netflix. Esta temporada prometió la historia del clásico cuento de Cenicienta, pero ambientado en varias escenas londinenses.

En esta última entrega, el foco estuvo puesto en Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia, conocido por su espíritu libre y algo libertino.

Top 10 de las series favoritas en Netflix en lo que va de 2026; Bridgerton, en la lista, con varias temporadas

Interpretado por Luke Thompson, el personaje cae rendido ante la enigmática Sophie Baek, sin imaginar que, como en el cuento, ella no pertenece a la nobleza, sino que es una sirvienta.

Pero más allá del romance, la serie no se queda solo en los bailes y los suspiros. La temporada toca temas muy actuales: las tensiones entre nobles y empleados, la discapacidad, la violencia de género e incluso la sexualidad femenina después de la menopausia, asuntos que le dan más profundidad al drama de época.

Temporada 5 de ‘Bridgerton’: este sería el interés amoroso de Eloise

Sin ser suficiente para los fanáticos, las temporadas cinco y seis ya están confirmadas. Todo apunta a que la quinta se centrará en la historia de amor de Eloise, la hija de Violet Bridgerton, reconocida por ser la más rebelde de la familia, poco amiga del matrimonio y bastante crítica de las reglas de la sociedad.

Jess Brownell, showrunner y productora ejecutiva de la conquistadora serie, aclaró la duda de los fanáticos y reveló por fin cuál será el destino romántico de Eloise Bridgerton.

Fue en una entrevista con Swooon que la productora dijo: “Creo que estamos interesados en honrar el interés amoroso del libro de Eloise. Puedo disipar la duda: ella no termina con Theo. Termina con el interés amoroso de su libro”.

Con estas palabras, Jess Brownell dejó claro que el interés amoroso de la rebelde de la familia Bridgerton se centrará en Sir Phillip Crane, tal cual ocurre en la novela To Sir Phillip, With Love de Julia Quinn.

Dejando claro que este será el hombre que captará a Eloise, ahora la incógnita es saber si Chris Fulton retomará el papel de Phillip, y Brownell decidió no dar detalles acerca de esto.

Bridgerton:¿Por qué esta serie causa furor en Netflix?

La productora afirmó que prefiere “no hablar demasiado de cómo será exactamente la temporada de Eloise”, porque por el momento el foco está en Luke Thompson (Benedict) y Yerin (Sophie).

Por mucho tiempo, algunos de los fanáticos han mencionado la duda de si hay algo que obligue a los personajes a replicar exactamente las parejas de los libros, y la productora aclaró que esto no es así.

“Contrario a los rumores (y he visto esos rumores), no tengo nada en mi contrato que diga que todos los personajes deben terminar con la persona del libro, pero sí, no puedo esperar… Creo que debería terminar con Sir Phillip. Creo que sería genial”, concluyó.

