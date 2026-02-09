Series

Top 10 de las series favoritas en Netflix en lo que va de 2026; Bridgerton, en la lista, con varias temporadas

Estas son las producciones que han conquistado a los suscriptores a lo largo de este año.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

9 de febrero de 2026, 3:13 p. m.
Top 10 de las series favoritas en los que va del año 2026
Top 10 de las series favoritas en los que va del año 2026 Foto: NurPhoto via Getty Images

Con una presencia dominante en el mundo del streaming, Netflix continúa posicionándose como una de las plataformas más populares del momento.

Su estrategia de renovación constante del catálogo le permite ofrecer, mes tras mes, una amplia variedad de contenidos que abarca desde series y películas hasta documentales y realities, pensados para públicos diversos.

En ese universo de estrenos y apuestas originales, algunas ficciones lograron destacarse por encima del resto y consolidarse como las preferidas de los suscriptores a lo largo de 2026.

Más de 10 estrenos llegan a Netflix en la semana del 9 al 15 de febrero

A continuación, el ranking con las 10 series más elegidas en lo que va del año.

Top 10 de las series favoritas hoy en Netflix

Bridgerton: Temporada 4

La cuarta temporada de los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict (Luke Thompson). A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.

YouTube video X5bZ0SQOEEM thumbnail

Él y ella

Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, Anna recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él y la de ella, lo que significa que siempre hay alguien que miente.

YouTube video NiBTfL14wos thumbnail

Rascacielos en vivo

Alex Honnold, el famoso escalador de solo integral, se propone coronar uno de los rascacielos más altos del mundo, el Taipei 101.

YouTube video eQN2YP0BK4c thumbnail

Bailando sobre hielo: Temporada 1

Una exbailarina sobre hielo vuelve a la pista con un nuevo y emocionante compañero mientras aún siente algo por su antigua pareja: su primer amor.

YouTube video UMo6WiSBQx4 thumbnail

María la caprichosa: Temporada 1

Cuando un embarazo adolescente frustra el sueño de María de ser maestra, ella se vale de su temple para defender los derechos de las mujeres... y luchar por un futuro mejor.

YouTube video UP94XYF2btI thumbnail

¿Cómo se traduce este amor?: Miniserie

Las emociones de una celebridad y su intérprete no logran superar las barreras del idioma mientras recorren el mundo con un reality de citas. ¿Triunfará el lenguaje del amor?

YouTube video pU5lsSy0Jos thumbnail

La reina del flow: Temporada 3

Los fanáticos verán como, después de cuatro años, los reyes del flow: Charly y Yeimy, casados y con una hija, han construido una sólida y exitosa productora musical: Soul&Bass. Ahora que lo tienen todo, su oscuro pasado regresará con la venganza de su más ferviente enemigo: Mike, quien planeará destruir todo su legado. Además, a esta historia llegará Sky, la fan y defensora número uno de la Reina. Una mujer que con su carisma y belleza terminará haciendo parte de la vida de charly, Jeimy y los Soul&Bass. El trono de la Reina está en juego. ¿regresará a defenderlo?

YouTube video pROx0N1gHwE thumbnail

The Vampire Diaries: Temporada 1

Atrapados en cuerpos adolescentes, los enemistados hermanos vampiros Stefan y Damon se pelean por la atención de la encantadora Elena.

YouTube video BmVmhjjkN4E thumbnail

Sandokán: Temporada 1

El capitán pirata Sandokán y su tripulación luchan por proteger al pueblo Dayak de las garras del Imperio Británico en el sudeste asiático del siglo XIX.

YouTube video K5pt4cH-cKU thumbnail

Bridgerton: Temporada 1

Daphne Bridgerton, la hija mayor de una familia de ocho hermanos, es presentada ante la Reina y la alta sociedad londinense en un acto para el que lleva preparándose toda su vida. Sin embargo, mantenerse siempre sobria y perfecta en las numerosas fiestas que se celebran no es suficiente para permanecer a salvo de los dardos envenenados de Lady Whistledown, una misteriosa mujer que airea los trapos sucios de todos ellos.

YouTube video AdBweWvuG68 thumbnail

Netflix

