Más de 10 estrenos llegan a Netflix en la semana del 9 al 15 de febrero

Netflix se prepara para sacudir su catálogo a mitad de febrero con una nueva ola de estrenos pensados para públicos de todos los gustos.

La plataforma vuelve a mover sus fichas con el objetivo de mantener enganchados a sus suscriptores y refrescar su oferta.

Entre el 9 y el 15 de febrero se irán sumando nuevas producciones que amplían el menú de opciones disponibles. No será un solo tipo de contenido: habrá películas, documentales y programas especiales, que llegarán de forma gradual a lo largo de la semana.

Con esta renovación, Netflix apuesta por cerrar la segunda semana de febrero con propuestas variadas y seguir captando la atención de quienes buscan algo nuevo para ver.

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Noah Schnapp as Will Byers, Finn Wolfhard as Mike Wheeler, and Winona Ryder as Joyce Byers in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025 Foto: COURTESY OF NETFLIX © 2025

Estrenos de Netflix en la semana del 9 al 15 de febrero de 2026

Misterios animales (9 de febrero)

Los agentes especiales Sam y Kit viajan por el mundo resolviendo misterios del reino animal gracias a sus dotes detectivescos, datos científicos y geniales artilugios.

Cuestión de tiempo (9 de febrero)

El conmovedor concierto a beneficio que dio Eddie Vedder por la cura de la epidermólisis bullosa, un extraño trastorno genético, es el eje de este documental.

Motorvalley (10 de febrero)

Ansiosa por apoderarse del imperio de carreras de su familia, una heredera contrata a una conductora temeraria y a un piloto atormentado para competir en el Gran Turismo.

Katt Williams: The last report (10 de febrero)

Katt Williams habla sin tapujos sobre conspiraciones, celebridades y el mundo en general en este electrizante especial de stand up.

Ahí estoy yo (10 de febrero)

Tras descubrir un sentido de pertenencia en un cabaré y recibir ayuda de un médico, Kenji, un chico acosado por querer ser una estrella, saca a la luz su verdadero ser, Ai Haruna.

El amor es ciego (11 de febrero)

Nick y Vanessa Lachey son los presentadores de este experimento social donde personas solteras buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona.

Niebla de invierno (11 de febrero)

En el corazón de Punyab, un grupo de policías investiga perturbadores asesinatos... mientras sus propias vidas se sumen en el caos.

Niños de plomo (11 de febrero)

Cuando una joven médica descubre que los niños que viven cerca de una planta de fundición sufren de envenenamiento por plomo, arriesga su vida y su carrera para salvarlos.

Aviso general: Hermandad (11 de febrero)

Mientras una ola de violencia golpea Sao Paulo, una abogada con nexos peligrosos debe negociar con la policía para rescatar a su sobrina secuestrada.

El investigador con millones de seguidores (12 de febrero)

En este thriller policial, el detective Chen Chia-jen busca desenmascarar a la bruja Baba, una tarotista viral que acierta en sus predicciones sobre muertes de influencers.

Cómo llegar al cielo desde Belfast (12 de febrero)

Tres mujeres muy cercanas emprenden una misión caótica para resolver el misterio de la muerte de su amiga, mientras intentan mantener oculto su propio secreto.

El museo de la inocencia (13 de febrero)

Estambul, década de los setenta. El amor prohibido de un hombre por una vendedora se convierte en obsesión y anhelo interminables. Inspirada en la novela icónica de Orhan Pamuk.

El arte de Sarah (13 de febrero)

Un cadáver en medio de la ciudad. Una marca de lujo en alza. Un detective que sigue de cerca cada giro en la cambiante historia de una mujer. ¿Qué sucedió realmente?

En el barro (13 de febrero)

Cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.

El tour universitario con Joe (13 de febrero)

Joe, el desbocado hermano de Madea, intenta mostrarle la realidad a su nieto sobreprotegido a través de unn estrepitoso viaje universitario por el país.

Los cantores rusos (13 de febrero)

En este cortometraje nominado al Oscar, un concurso de canto improvisado en un bar de mala muerte convierte una noche solitaria en un sincero momento de armonía.