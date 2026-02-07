Series

Más de 10 estrenos llegan a Netflix en la semana del 9 al 15 de febrero

Estas producciones prometen brindar entretenimiento a todas las familias.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

7 de febrero de 2026, 6:32 p. m.
Ver películas los fines de semana es una tradición popular.
Ver películas los fines de semana es una tradición popular. Foto: Getty Images

Netflix se prepara para sacudir su catálogo a mitad de febrero con una nueva ola de estrenos pensados para públicos de todos los gustos.

Vuelve Hawkins: Stranger Things confirma nueva serie para abril: de esto trata ‘Relatos del 85’

La plataforma vuelve a mover sus fichas con el objetivo de mantener enganchados a sus suscriptores y refrescar su oferta.

Entre el 9 y el 15 de febrero se irán sumando nuevas producciones que amplían el menú de opciones disponibles. No será un solo tipo de contenido: habrá películas, documentales y programas especiales, que llegarán de forma gradual a lo largo de la semana.

Con esta renovación, Netflix apuesta por cerrar la segunda semana de febrero con propuestas variadas y seguir captando la atención de quienes buscan algo nuevo para ver.

Televisión

Estas son cinco series más vistas en Netflix para ver en familia y amigos

Televisión

Netflix estrenó documental que repasa caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a siete bebés

Televisión

Disney+: 20 películas para disfrutar en familia este fin de semana, del 7 al 8 de febrero

Arcadia

“Discursos que parecían insólitos ahora calan mucho”: Luis Tosar explora el auge de la ultraderecha en ‘Salvador’

Televisión

Apple TV+ sacude el ‘streaming’: Ted Lasso regresa con una cuarta temporada. Conozca el inesperado giro que cambiará la vida del entrenador

Arcadia

Divertida, tierna, graciosa: Catherine O’Hara iluminaba la pantalla cada vez que aparecía

Televisión

El fin de una era en HBO: confirman cuántas temporadas tendrá ‘House of the Dragon’

Tecnología

Prepárese: Netflix dejará de funcionar en esta popular consola PlayStation a partir de la siguiente fecha

Arcadia

Maratón de amor: las películas y series de Netflix perfectas para ver en el mes de febrero

Televisión

Vuelve Hawkins: Stranger Things confirma nueva serie para abril: de esto trata ‘Relatos del 85’

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Noah Schnapp as Will Byers, Finn Wolfhard as Mike Wheeler, and Winona Ryder as Joyce Byers in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025
STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Noah Schnapp as Will Byers, Finn Wolfhard as Mike Wheeler, and Winona Ryder as Joyce Byers in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025 Foto: COURTESY OF NETFLIX © 2025

Estrenos de Netflix en la semana del 9 al 15 de febrero de 2026

Misterios animales (9 de febrero)

Los agentes especiales Sam y Kit viajan por el mundo resolviendo misterios del reino animal gracias a sus dotes detectivescos, datos científicos y geniales artilugios.

Cuestión de tiempo (9 de febrero)

El conmovedor concierto a beneficio que dio Eddie Vedder por la cura de la epidermólisis bullosa, un extraño trastorno genético, es el eje de este documental.

YouTube video De6AQFZtk4Y thumbnail

Motorvalley (10 de febrero)

Ansiosa por apoderarse del imperio de carreras de su familia, una heredera contrata a una conductora temeraria y a un piloto atormentado para competir en el Gran Turismo.

Katt Williams: The last report (10 de febrero)

Katt Williams habla sin tapujos sobre conspiraciones, celebridades y el mundo en general en este electrizante especial de stand up.

YouTube video Rt8VtQFGIaM thumbnail

Ahí estoy yo (10 de febrero)

Tras descubrir un sentido de pertenencia en un cabaré y recibir ayuda de un médico, Kenji, un chico acosado por querer ser una estrella, saca a la luz su verdadero ser, Ai Haruna.

El amor es ciego (11 de febrero)

Nick y Vanessa Lachey son los presentadores de este experimento social donde personas solteras buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona.

YouTube video bUfFAdOBzBc thumbnail

Niebla de invierno (11 de febrero)

En el corazón de Punyab, un grupo de policías investiga perturbadores asesinatos... mientras sus propias vidas se sumen en el caos.

Niños de plomo (11 de febrero)

Cuando una joven médica descubre que los niños que viven cerca de una planta de fundición sufren de envenenamiento por plomo, arriesga su vida y su carrera para salvarlos.

YouTube video 9n_p-54EBt4 thumbnail

Aviso general: Hermandad (11 de febrero)

Mientras una ola de violencia golpea Sao Paulo, una abogada con nexos peligrosos debe negociar con la policía para rescatar a su sobrina secuestrada.

El investigador con millones de seguidores (12 de febrero)

En este thriller policial, el detective Chen Chia-jen busca desenmascarar a la bruja Baba, una tarotista viral que acierta en sus predicciones sobre muertes de influencers.

YouTube video 0d0Hm8gG1Ls thumbnail

Cómo llegar al cielo desde Belfast (12 de febrero)

Tres mujeres muy cercanas emprenden una misión caótica para resolver el misterio de la muerte de su amiga, mientras intentan mantener oculto su propio secreto.

El museo de la inocencia (13 de febrero)

Estambul, década de los setenta. El amor prohibido de un hombre por una vendedora se convierte en obsesión y anhelo interminables. Inspirada en la novela icónica de Orhan Pamuk.

YouTube video vyX2652ALn0 thumbnail

El arte de Sarah (13 de febrero)

Un cadáver en medio de la ciudad. Una marca de lujo en alza. Un detective que sigue de cerca cada giro en la cambiante historia de una mujer. ¿Qué sucedió realmente?

En el barro (13 de febrero)

Cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.

YouTube video ODEX7as_92c thumbnail

El tour universitario con Joe (13 de febrero)

Joe, el desbocado hermano de Madea, intenta mostrarle la realidad a su nieto sobreprotegido a través de unn estrepitoso viaje universitario por el país.

Los cantores rusos (13 de febrero)

En este cortometraje nominado al Oscar, un concurso de canto improvisado en un bar de mala muerte convierte una noche solitaria en un sincero momento de armonía.

Más de Televisión

Ver películas los fines de semana es una tradición popular.

Más de 10 estrenos llegan a Netflix en la semana del 9 al 15 de febrero

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Estas son cinco series más vistas en Netflix para ver en familia y amigos

Documental en Netflix sobre Lucy Letby, enfermera acusada de matar a siete bebés.

Netflix estrenó documental que repasa caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a siete bebés

Qué ver en Disney plus el fin de semana del 7 y el 8 de febrero de 2026

Disney+: 20 películas para disfrutar en familia este fin de semana, del 7 al 8 de febrero

Fariba Sheikhan es Marjane, y Luis Tosar es Salvador. Foto: Jaime Olmedo/Netflix

“Discursos que parecían insólitos ahora calan mucho”: Luis Tosar explora el auge de la ultraderecha en ‘Salvador’

el inesperado equipo que dirigirá Ted Lasso en su regreso.

Apple TV+ sacude el ‘streaming’: Ted Lasso regresa con una cuarta temporada. Conozca el inesperado giro que cambiará la vida del entrenador

Catherine O’Hara se destinguió entre sus amigos por tener un gran sentido del humor.

Divertida, tierna, graciosa: Catherine O’Hara iluminaba la pantalla cada vez que aparecía

House of the Dragon

El fin de una era en HBO: confirman cuántas temporadas tendrá ‘House of the Dragon’

Estrenos en octubre en HBO Max

HBO revela el catálogo de estrenos para todo febrero de 2026: estas son las series y películas más destacadas

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Noah Schnapp as Will Byers, Finn Wolfhard as Mike Wheeler, and Winona Ryder as Joyce Byers in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

Vuelve Hawkins: Stranger Things confirma nueva serie para abril: de esto trata ‘Relatos del 85’

Noticias Destacadas