Los imperdibles de HBO en la primera semana de marzo: series, películas y documentales que estrena la plataforma

Arrancó marzo de 2026 y el menú de HBO Max viene con novedades. La plataforma actualizó su catálogo y apuesta por una mezcla pensada para enganchar a todo tipo de público.

La nueva tanda de estrenos incluye series y películas para distintas edades y gustos, reforzando una parrilla variada que busca que nadie se quede sin plan para el fin de semana.

En esa jugada, el servicio de streaming combina comedias livianas con thrillers cargados de amor, tensión y acción, ideales para los que disfrutan historias más intensas.

HBO Max anuncia una nueva subida de precio en las suscripciones en España. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Estrenos que llegan a HBO Max en la primera semana de marzo de 2026

El infierno de las mujeres

En los años treinta, la editora de una influyente revista matrimonial vive convencida de que tiene una vida estable hasta que la extraña muerte de una joven bailarina sacude la ciudad.

Al descubrir indicios que vinculan al periódico de su marido con el caso, comienza una investigación en secreto que la enfrenta a secretos incómodos, traiciones y a una verdad capaz de transformar para siempre su matrimonio y su manera de ver y entender el mundo.

Mad Max: salvajes de la autopista

En las autopistas desiertas de una Australia desconocida, tiene lugar una guerra sin merced entre motoristas forajidos y policías Interceptor, que intentan triunfar sobre la gentuza al volante de coches con motores trucados.

En un mundo en plena decadencia, la moral se difuminará en el escenario posapocalíptico donde lo único que tiene valor es el bien más preciado: la gasolina.

La depravación, crueldad y salvajismo reinan en las bandas que no dudarán en perseguir y acabar con cualquiera que se ponga entre ellos y su ansia destruir y ser los amos de la carretera. Max se cruzará en su camino y lo que empieza como un acto de justicia no tardará en tornarse en lucha personal para acabar con ellos.

Mad Max 2: el guerrero de la carretera

Tras el holocausto nuclear, la gasolina se ha convertido en un bien escaso y muy codiciado. Mad Max, héroe solitario, inicia una lucha sin cuartel para ayudar a una colonia de supervivientes constantemente atacada por un grupo de violentos guerreros que intenta arrebatarle un tanque de gasolina. Max decide ayudar a los defensores del tanque.

Mad Max 3: más allá de la cúpula del trueno

Tras la catástrofe nuclear, Mad Max cruza un desierto donde pierde su caravana de camellos. Llega a una ciudad donde le proponen cambiárselos a cambio de que ataque al tirano de la ciudad subterránea, un enano que fabrica gas metano con excrementos de cerdo.

Reversión

Mario se muda a una nueva casa con sus padres y con su hermano mayor David, al cual está muy unido. Mario sufre episodios de ansiedad y falta de concentración, por lo que está tomando una medicación de manera regular.

Una tarde lluviosa, Mario presencia cómo secuestran a su hermano mayor. Después de 19 días de angustiosa espera, David vuelve a casa, pero no recuerda nada de su desaparición. Desde ese momento, Mario nota suficientes cambios en la personalidad y el comportamiento de su hermano mayor como para empezar a creer que la persona que ha regresado no es su verdadero hermano.

Sex and the City: la película

Carrie Bradshaw, columnista del New York Star y autora de éxito, cuenta su propia historia junto a sus amigas mientras todas siguen viviendo al límite, compaginando trabajo e intensas relaciones mientras descubren los secretos de la maternidad, el matrimonio y los lujos de NY.

Siempre junto a sus inseparables amigas: Miranda, sarcástica y arisca; Charlotte, dulce y tradicional, y Samantha, la más ambiciosa y la más activa sexualmente. Amistad, relaciones, sexo, moda y lujo, el mejor coctel para servir en la incomparable Manhattan.

Sexo en Nueva York 2

La trama de la secuela de la serie gira en torno a la vida de recién casados de Carrie y Big, así como de las esporádicas tentaciones que podrían arruinar su matrimonio. Charlotte tiene que apañárselas como mamá, Miranda cambia de carrera y Samantha vuelve a ver a Smith, que acaba de rodar una película en el desierto en los Emiratos Árabes Unidos.