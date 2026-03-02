Televisión

Hoy en ‘streaming’: David Harbour cambia el ‘upside down’ por el humor negro de ‘DTF St. Louis’ en HBO

El actor de ‘Stranger Things’ llega con un nuevo protagónico en una nueva serie llena de emoción.

Redacción Cultura
2 de marzo de 2026, 6:23 p. m.
David Harbour, el inolvidable Jim Hopper de Stranger Things, da un giro radical a su carrera.
En un mundo saturado de superhéroes y dimensiones paralelas, David Harbour, el inolvidable Jim Hopper de Stranger Things, da un giro radical a su carrera.

Este lunes 2 de marzo, el actor neoyorquino de raíces rusas irrumpe en HBO Max con DTF St. Louis, una miniserie que abandona los horrores sobrenaturales del Upside Down para sumergirse en las profundidades del humor negro, la infidelidad y un asesinato que nadie vio venir.

Estrenada en la plataforma de streaming, esta producción original de HBO promete ser el antídoto perfecto contra la rutina de los domingos por la noche, con siete episodios que se desplegarán semanalmente hasta el 12 de abril.

YouTube video u1XHd5rIvmY thumbnail

La serie relata un triángulo amoroso en la gris St. Louis, Missouri, donde tres hombres rozando los cuarenta años, desencantados por la vida amorosa, buscan escapar de sus vidas mediocres a través de una app de citas casuales. Lo que empieza como un coqueteo inocente derivado en comedia incómoda escala a un thriller trágico: un asesinato inesperado trastoca todo, obligando a los personajes a confrontar sus demonios internos.

Creada, escrita y dirigida por Steven Conrad, la serie explora las grietas de la mediana edad con un tono cáustico que mezcla risas nerviosas y suspense asfixiante.

Originalmente inspirada en un artículo real de The New Yorker sobre un dentista acusado de matar al esposo de su amante, un caso de 2015 que involucró a Gilberto Nunez y Thomas Kolman, Conrad optó por ficcionalizar la historia para mayor libertad creativa.

‘Scary Movie 6′ rompe los límites del humor con su primer tráiler oficial; anuncian regreso de icónicos personajes

La miniserie consta de una sola temporada con siete capítulos, ideal para maratonear sin compromisos eternos, y llega justo antes del regreso de Euphoria, consolidando los “domingos míticos” de HBO.

David Harbour interpreta a Floyd, un hombre luminoso y atrapado en la insatisfacción cotidiana, un rol que críticos anticipan como uno de sus mejores desde Hellboy. Junto a él, Jason Bateman da vida a Clark, mientras Linda Cardellini encarna a Carol, la mujer en el centro del torbellino emocional.

El supporting cast no se queda atrás; Richard Jenkins como Homer, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard y Chris Perfetti completan un ensemble que garantiza diálogos filosos y momentos memorables.

Guía de estrenos en Netflix para hoy, lunes 2 de marzo: de la miniserie más picante a la película de acción que arrasa en el top 10

Bateman y Harbour no solo actúan, sino que producen ejecutivamente junto a Conrad, con respaldo de Aggregate Films, Escape Artists, MGM Television y otros pesos pesados como Steve Tisch. En Rotten Tomatoes, DTF St. Louis arrancó con una sólida aprobación del 88 %, destacando su “ambigüedad narrativa exquisita” y retrato de “frustraciones de mediana edad”.

