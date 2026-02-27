HBO Max anuncia sus estrenos de marzo con algunas de las mejores series y películas que llegan

HBO Max calienta motores para marzo con un catálogo que promete atrapar a los espectadores colombianos. La plataforma de streaming, líder en Latinoamérica, reveló sus estrenos del mes, trayendo series originales europeas, comedias clásicas y otras llenas de acción.

Uno de los grandes estrenos será Reversión, que llegará el 7 de marzo. El thriller psicológico español está protagonizado por Jaime Lorente y cuenta con la participación de Manu Vega, Fernando Cayo y Belén Rueda.

​Otro estreno imperdible es El infierno de las mujeres, una producción polaca que aterriza el 6 de marzo. Ambientada en los años 30, sigue un enredo de sospechas, misterios y asesinatos en un contexto histórico poco explorado en streaming. Con un reparto liderado por talentos locales de Europa del Este, la serie genera buzz por su atmósfera gótica y su frescura fuera del circuito yankee; en Colombia, donde amamos los thrillers como Narcos, se espera que conquiste audiencias ávidas de tramas femeninas potentes.

The Comeback regresa con su tercera temporada el 23 de marzo, después de una década de ausencia. Lisa Kudrow retoma su icónico rol de Valerie Cherish, una actriz en busca de relevancia en el mundo del reality TV, con sátira mordaz sobre fama y envejecimiento. El elenco original vuelve al completo, y las expectativas son estratosféricas: fans en Latinoamérica la ven como un cierre épico, comparable al revival de Sex and the City.

Mira life after divorce debutará el 13 de marzo, una serie turca que indaga en la vida post-separación con drama emocional y giros culturales. Protagonizada por estrellas del cine otomano, aborda temas universales como el amor roto y la reinvención personal, atrayendo a un público colombiano que devora telenovelas modernas con toques exóticos.

​Películas para todos los gustos

El mes empieza con acción pura: el 1 de marzo llega La maldición de Frankenstein, un clásico de terror reinventado que sigue la obsesión de Victor por revivir a los muertos, con un elenco que incluye a nuevos talentos en roles icónicos. Esperamos que despierte el morbo por lo sobrenatural, perfecto para noches lluviosas en la capital.

​El 5 de marzo, las fans enloquecen con Sexo en Nueva York: La película y su secuela. Estas cintas retoman las aventuras de Carrie Bradshaw, Miranda y Samantha en Manhattan, explorando amor, sexo y amistad en la treintena. Aunque no son nuevas, su llegada renovada genera hype por el revival de la saga, que en Colombia sigue siendo un fenómeno cultural.

La saga Mad Max invade el 8 de marzo con tres entregas: Salvajes de autopista, El guerrero de la carretera y Más allá de la cúpula del trueno. Dirigidas por George Miller y protagonizadas por Mel Gibson y Charlize Theron en versiones posteriores, narran un mundo postapocalíptico de velocidad y supervivencia. En un país automovilero como el nuestro, se anticipa un entre amantes de la adrenalina.

Paddington y Paddington 2 desembarcarán el 26 de marzo. El oso peruano llega a Londres con su familia Brown, causando caos encantador. Ideales para niños y adultos nostálgicos, prometen ser el antídoto al estrés semanal.

Cerrando con broche de oro, Megalodón el 28 de marzo trae terror acuático: un tiburón prehistórico ataca submarinos, con Jason Statham liderando el elenco en una trama de supervivencia marina. Las expectativas apuntan a taquillazos veraniegos anticipados.

El 20 de marzo, Yo, Rosinski ofrece un vistazo al polaco Grzegorz Rosiński, creador de cómics como Thorgal, ahora pintor nonagenario. Este documental revelará su legado global, atrayendo a geeks colombianos fans del cómic europeo.