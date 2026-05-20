Esta es la actriz de Harry Potter que será reemplazada en la serie de HBO: se reveló la razón

La serie de Harry Potter de HBO sufrió su primera baja importante antes del estreno de su segunda temporada. La producción confirmó que la actriz Gracie Cochrane, quien interpretó a Ginny Weasley en la primera entrega, no continuará en el proyecto y será reemplazada por otra artista para los próximos episodios.

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La noticia fue revelada por Deadline y rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la famosa saga creada por J.K. Rowling. Aunque el personaje de Ginny aparece brevemente en la primera temporada, su participación se vuelve mucho más importante en la segunda parte de la historia, inspirada en Harry Potter y la cámara secreta.

Según la información entregada, la salida de la joven actriz ocurrió “debido a circunstancias imprevistas”, motivo por el cual HBO ya trabaja en encontrar una nueva intérprete para continuar con el personaje.

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A través de un comunicado, la familia de Gracie Cochrane habló sobre la decisión y destacó la experiencia que vivió la actriz durante su paso por la producción.

“Su tiempo como parte del mundo de Harry Potter ha sido realmente maravilloso, y está profundamente agradecida a Lucy Bevan y a todo el equipo de producción por crear una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy ilusionada con las oportunidades que le depara el futuro”, señalaron.

Por su parte, HBO también confirmó oficialmente la salida de la actriz y expresó su apoyo tanto a ella como a su familia. “Apoyamos a Gracie Cochrane y a su familia en la decisión de no volver para la próxima temporada de la serie de Harry Potter de HBO y estamos agradecidos por su trabajo en la primera temporada. Le deseamos lo mejor a Gracie y a su familia”, indicó la compañía.

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La producción dejó claro que realizará un casting para buscar a la artista que la reemplazara en las grabaciones, pues Ginny Weasley se convierte en uno de los personajes centrales en la segunda temporada.

A pesar de esto, la serie continúa siendo uno de los proyectos más esperados de HBO. para el 2026.