Para celebrar sus 80 años, El principito sale en una nueva edición, creada por el estudio MinaLima, conocido por el diseño gráfico en la saga de Harry Potter, que invita a releer la historia de Antoine de Saint-Exupéry en una versión ilustrada con mucho color y animaciones desplegables.

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Este álbum, publicado el jueves en 22 idiomas, es la primera readaptación de El principito editada desde su aparición en Francia en abril de 1946.

Sus ilustraciones de colores intensos contrastan con los dibujos realizados con acuarela y en tonos pastel por Saint-Exupéry sobre el joven héroe.

“Era importante tomar el contrapunto de lo que todo el mundo conoce y de lo que se ha vuelto tan familiar desde hace 80 años. Proyectamos El principito en un universo muy colorido, sin utilizar el blanco”, tan presente en los dibujos de Saint-Exupéry, explican la británica Miraphora Mina y el brasileño Eduardo Lima, los dos creadores del estudio MinaLima, en entrevista con AFP.

Su libro cuenta con un centenar de ilustraciones, muchas más que el original, que a veces ocupan una doble página e incluye una decena de animaciones desplegables.

El estudio, con sede en Londres, tuvo “carta blanca” de Gallimard, el editor histórico francés de Saint-Exupéry, que se puso en contacto con ellos hace dos años tras quedar satisfecho con su colaboración en los álbumes de Harry Potter, la famosa saga del aprendiz de mago escrita por J.K. Rowling.

Readaptaciones como esta “pueden aportar un nuevo brillo al texto y facilitar su transmisión de una generación a otra”, sostiene Antoine Gallimard, el director general de la editorial.

El principito de MinaLima cuenta con una primera tirada de 250.000 ejemplares en todo el mundo.

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En su versión original, el libro bate récords editoriales desde hace ocho décadas: se han vendido 300 millones de ejemplares, 18 millones de ellos en Francia, según la editorial. También es la obra más traducida, a 650 lenguas y dialectos, después de la Biblia.

Garabatos

Antoine de Saint-Exupéry, conocido por sus novelas Vuelo nocturno y Tierra de hombres, publicó El principito en 1943 en Estados Unidos, donde vivía tras la invasión de Francia por el ejército alemán. Su editor estadounidense le sugirió que escribiera un cuento para niños después de verlo garabatear en una esquina de la mesa.

El libro salió en Francia en 1946, dos años después de la muerte del escritor y piloto en un vuelo de reconocimiento sobre el Mediterráneo el 31 de julio de 1944.

“Qué destino tan singular el de este pequeño hombre, nacido con toda humildad en unas hojas garabateadas a toda prisa por un escritor conocido, y que se convirtió en una de las figuras imaginarias más presentes en el mundo, un mito quizá”, afirma Alban Cerisier, especialista en Saint-Exupéry.

Para Miraphora Mina, leer “El principito” es más necesario que nunca porque “aporta luz en un mundo muy oscuro” y “una perspectiva diferente sobre cosas que creemos inmutables”.

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Con los años, El principito se ha convertido en un colosal negocio, que incluye películas, dibujos animados, tiendas y parques de atracciones. Se trata de una lucrativa licencia comercial gestionada por la Sucesión Saint Exupéry - d’Agay.

Pero en todo ello no hay “nada de comida rápida, nada de compañías petroleras, nada de sufrimiento animal, nada de proyectos incompatibles con el espíritu del texto”, asegura Thomas Rivière, sobrino bisnieto del escritor.

Los derechos de El principito pasaron al dominio público en casi todos los países, salvo en Francia, donde se prolongan hasta 2032, debido a la condición de héroe de guerra del autor, y en Estados Unidos hasta 2034.

*Información de Jérôme Rivet / AFP.