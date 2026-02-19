El evento cultural más grande del país ya prende motores para su edición 38, que tendrá lugar en 2026, en Corferias. Y en sus primeros anuncios no solo confirmó a India como su país invitado, también reveló varios de sus talentos protagonistas, nacionales e internacionales. A continuación, los compartimos por nacionalidad.

Imagen oficial del evento cultural más importante del país. Foto: FILBo 2026 / A.P.I.

Argentina

Se contará con el regreso de Patricio Pron, que ganó el Premio Alfaguara 2019 por su novela Mañana tendremos otros nombres, una historia que el jurado en su momento definió como “una fascinante autopsia de una ruptura amorosa que va más allá del amor” y que retrata la fragilidad de las relaciones contemporáneas.

También visita FILBo Roxana Morduchowicz, que tiene doctorado en comunicación de la Universidad de París y es consultora de la Unesco en educación y tecnología. En Bogotá abordará los temas de sus textos e investigaciones, enfocados en la relación de los niños y adolescentes con las nuevas tecnologías. Entre sus obras figuran Los adolescentes del siglo XXI y Los chicos y las pantallas.

Chile

El autor e ilustrador de libros para niños Fabián Rivas, con títulos como Milo el milodón y ganador de cinco Medallas Colibrí, el galardón más importante que se entrega en su país a la literatura infantil y juvenil.

Reino Unido

El Filósofo e historiador John Sellars trabaja en el Royal Holloway College de la Universidad de Londres. Foto: FILBo 2026 / A.P.I.

El Filósofo e historiador John Sellars, quien trabaja en el Royal Holloway College de la Universidad de Londres, es autor de obras como Filosofía helenística y Estoicismo: una introducción a la filosofía del arte de vivir. Según el catedrático e investigador, el estoicismo permite la gestión de emociones negativas como la ansiedad, la frustración y la ira, temas trascendentales en el mundo moderno.

España

Con más de 30 títulos, Ana Alcolea se especializa en literatura infantil y juvenil, siendo además educadora, filóloga y cantante. Entre sus obras: El brindis de Margarita, Las chicas de la 305 y la reciente El chico que me regaló el mar.

Júlia Salander es una activista digital feminista que colabora con el pódcast Queridas hermanas y en diversos programas de televisión. Especializada en redes, su trabajo gira en torno a temas sobre feminismo, lesbianismo y política.

Francia

Autor del ensayo Buenos Aires no existe y la novela Cositas, nominada al Premio Femina des Lycéens 2023, inspirada en la chamana mexicana María Sabina y las experiencias con el peyote y diversos hongos alucinógenos, viene Benoît Coquil.

México

Dahlia de la Cerda es una activista, cofundadora de la organización feminista, antirracista y transincluyente Morras Help Morras. Su obra se centra en el feminismo, la visibilización y denuncia de la violencia contra las mujeres, los feminicidios y los contextos opresores de las mujeres en sectores marginados. Entre sus obras se destacan Perras de reserva, Desde los zulos y Medea me cantó un corrido.

Dahlia de la Cerda Foto: FILBo 2026 / A.P.I.

Gonzalo García Barcha es tipógrafo, diseñador gráfico, ilustrador y editor de libros. Hijo menor del Nobel Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha. Miembro de la junta directiva de la Fundación Gabo. Entre las películas en las que ha trabajado diseñando los títulos de créditos están Gravedad y Y tu mamá también. Participó en el diseño de las portadas de los libros de su padre: El general en su laberinto, Doce cuentos peregrinos y Del amor y otros demonios.

Rusia

La filóloga, guionista, reportera, editora cultural y crítica Anna Starobinets es considerada ‘La Reina del Terror’ por relatos que combinan un crudo realismo con horror psicológico, que sus lectores asocian con la obra de Gógol y Stephen King. Varias de sus novelas se han llevado al cine. Su obra más reciente es El vado de los zorros. Ha ganado el Utopiales European Award y el National Best Seller Prize de Rusia.

Colombia

Mary Grueso, poeta guapireña residente en Buenaventura y autora de obras como Negro soy, honrada con el título de Almamadre por el Encuentro de Poetas Colombianas y primera mujer afro en ser miembro de la Academia Colombiana de la Lengua.

Andrea Cote, de Barrancabermeja, es poeta y profesora de la maestría bilingüe de escritura creativa en la Universidad de El Paso, Texas. Tiene entre sus múltiples títulos Fervor de tierra.

El mundo poético de Andrea Cote es de una consistencia arrolladora, dice Piedad Bonnett. Foto: FILBo 2026 / A.P.I.

La bogotana Diana Obando ha mezclado sus estudios como politóloga para ahondar a través de la escritura en obras que se centran en la memoria histórica y la reparación colectiva del conflicto armado. También ha indagado en temas energéticos y terapias craneosacrales, con el estudio de las plantas, publicando títulos como Plantas de ciudad y Siete plantas: historias de la gente sin nombre.

Diana Obando Foto: Lina Botero

Felipe Restrepo Pombo comenzó su trasegar por las letras como periodista y editor, siendo seleccionado por el Hay Festival como uno de los autores jóvenes de la década, en 2017. Ganador del Premio Simón Bolívar de Periodismo 2021 en crítica cultural, entre sus obras figuran Formas de evasión, Perfiles anfibios y Ceremonia.

Felipe Restrepo Foto: FILBo 2026 / A.P.I.

El ilustrador Raeioul (Raúl Orozco) es ganador del premio CreaSkin y ha expuesto sus trabajos en el Museo de Arte Moderno de Medellín y en Mar del Plata, Argentina. Sus ilustraciones se inspiran den la cotidianidad, la gastronomía, la música, las películas y el amor.

Conmemoraciones varias en FILBo 2026

Durante la Feria también se conmemorará el centenario del libro Suenan timbres, del poeta quindiano Luis Vidales (1904-1990), considerado el primer poemario vanguardista del país, pues rompió con la imperante tradición modernista. La obra, de brevedad no acostumbrada entonces, se centró en temas que hasta el momento no se tocaban en los versos, como la modernización de la ciudad y el uso del humor y la ironía para destacar la interacción con la naturaleza.

Además, se conmemorarán los 50 años del fallecimiento del escritor Gonzalo Arango, fundador del Nadaísmo, el movimiento de vanguardia poética más importante de Colombia, y de León de Greiff, el poeta autor de obras fundamentales en la literatura colombiana como el Relato de Sergio Stepansky o Balada del tiempo perdido.

También se rendirá homenaje a la escritora paisa Rocío Vélez de Piedrahíta, por el centenario de su nacimiento, con conversatorios sobre su vida y obra.

País invitado: India, su literatura y cultura

Por primera vez, los 23 pabellones distribuidos en los 60.000 metros cuadrados de Corferias recibirán a India como el País Invitado de Honor. Una oportunidad para explorar las riquezas históricas, culturales, filosóficas, espirituales, literarias y gastronómicas de la nación más poblada del mundo. Un territorio que, dada su vasta extensión, es considerado un subcontinente y un lugar en el que conviven múltiples religiones y formas de la espiritualidad, donde se hablan miles de idiomas y dialectos; un sitio en el que distintas culturas han dejado huella a través de la arquitectura, las creencias y el arte; un lugar que se ha modernizado a pasos de gigantes y que hoy juega un papel fundamental en la geopolítica mundial gracias a su relevancia económica, tecnológica, política y cultural.

Gonzalo García Barcha Foto: FILBo 2026 / A.P.I.

“Es un gran honor para la India ser el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 -expresó la embajada de la India en Colombia-. La FILBo es una de las plataformas literarias más dinámicas de América Latina, y esperamos poder compartir las ricas y diversas tradiciones literarias de la India, al tiempo que reforzamos los lazos culturales entre nuestros dos países”.

Escucharnos es leernos

A nivel general, sobre estos anuncios y otros por venir, Adriana Ángel Forero, directora de la Feria, comentó: “En esta nueva edición queremos que la FILBo sea un espacio para hacer una pausa, escucharnos y reconocernos en la palabra del otro.

Adriana Ángel Forero, directora de la FILBo. Foto: Corferias

Escucharnos es leernos es una invitación a comprender la lectura como un acto profundo de encuentro, de diálogo y de construcción colectiva. La Feria es, ante todo, el escenario donde autores, lectores y los distintos actores de la cadena del libro se encuentran, conversan y comparten miradas sobre el mundo; un lugar donde las historias dejan de ser individuales para convertirse en experiencias comunes que nos conectan y nos transforman como sociedad”.