Del 21 de abril al 4 de mayo se realizará la trigésima octava edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), organizada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro (CCL) y que este año tiene a la India como país invitado de honor.
El eje temático en esta ocasión es ‘Escucharnos es leernos’, una invitación tanto a autores como a visitantes a reflexionar sobre los espacios de quietud y calma. Y la literatura enfocada en los más jóvenes y pequeños también hacen parte de estas conversaciones a través de la franja ‘Interesados en la literatura infantil y juvenil’, la cual acerca a padres, tutores, profesores y menores a las posibilidades de este campo literario.
Una manera en que estos públicos podrán reflexionar acerca de la escucha será por medio de la conversación ‘Cambios silenciosos de piel’, que tendrá como participante a la escritora colombiana Andrea Serna, autora de libros como Mutantes y El rey de los lagartos, títulos en los que habla de explorar, crecer y cambiar. El encuentro será el 25 de abril a las 4 p. m., en la sala Talleres 3, y contará con la participación de los también colombianos Marcela Guiral y Diego Alejandro Ruíz Gómez.
La literatura infantil y juvenil también aborda cuestiones actuales, lo cual enriquece los debates. Tal es el caso de la colombiana Irene Vasco, quien a través de su trabajo ha abordado temáticas como el conflicto, la vida en el campo y el amor. Vasco participará en el encuentro ‘La frontera movediza de la literatura juvenil’, en el que conversará con los escritores colombianos Triunfo Arciniegas y Juan Fernando Jaramillo. La mesa se realizará el 28 de abril a las 5:30 p. m. en la sala Talleres 3.
Por su parte, la escritora chilena Sara Bertrand entiende la lectura como un campo de dudas, de sanas incertidumbres y de preguntas que no necesariamente tienen que tener una única respuesta (sino múltiples y escurridizas). Sobre estos temas trata Un libro es una pregunta, un título del que hablará el 30 de abril en compañía de la colombiana Andrea Salgado.
El espacio, titulado ‘La literatura para jóvenes no es para obedecer un plan de clase’, tendrá lugar a las 4 p. m. y se realizará en alianza con la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil.
Ese mismo día, pero a las 5:30 p. m., el ilustrador colombiano Santiago Guevara conversará con la autora española Ana Alcolea en ‘Escuchar los sueños donde conversan la palabra y la imagen’. Guevara y Alcolea trabajaron juntos en el título Por los caminos del sueño, un libro en el que la imaginación se activa gracias al poder visual y a la creatividad de una niña. Este espacio, entonces, será una oportunidad para reflexionar sobre cómo la palabra y la imagen se acompañan e inspiran mutuamente. La cita será en la sala Talleres 4.
En el cuento El hilo invisible, la española Miriam Tirado traza un mapa emocional sobre los lazos que conforman a cada persona y la manera en que estos construyen identidad. Justamente sobre estos temas hablará en la mesa ‘Un hilo invisible: relatos desde la primera infancia a la adolescencia’, que se realizará el 1 de mayo a las 4 p. m. en el Gran Salón E y con la moderación de la colombiana Juanita Boada.
Estos son solo algunos de los autores de literatura infantil y juvenil que participarán en esta venidera FILBo 38, y algunos de los espacios en los que estarán. Sepa que hay mucho más.