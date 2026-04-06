Del 21 de abril al 4 de mayo se realizará la trigésima octava edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), organizada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro (CCL) y que este año tiene a la India como país invitado de honor.

FILBo 2026: se confirman los primeros invitados del evento cultural más grande de Colombia

El eje temático en esta ocasión es ‘Escucharnos es leernos’, una invitación tanto a autores como a visitantes a reflexionar sobre los espacios de quietud y calma. Y la literatura enfocada en los más jóvenes y pequeños también hacen parte de estas conversaciones a través de la franja ‘Interesados en la literatura infantil y juvenil’, la cual acerca a padres, tutores, profesores y menores a las posibilidades de este campo literario.

Andrea Serna Foto: FILBo 2026 / A.P.I.

Una manera en que estos públicos podrán reflexionar acerca de la escucha será por medio de la conversación ‘Cambios silenciosos de piel’, que tendrá como participante a la escritora colombiana Andrea Serna, autora de libros como Mutantes y El rey de los lagartos, títulos en los que habla de explorar, crecer y cambiar. El encuentro será el 25 de abril a las 4 p. m., en la sala Talleres 3, y contará con la participación de los también colombianos Marcela Guiral y Diego Alejandro Ruíz Gómez.

Marcela Guiral Foto: FILBo 2026 / A.P.I.

La literatura infantil y juvenil también aborda cuestiones actuales, lo cual enriquece los debates. Tal es el caso de la colombiana Irene Vasco, quien a través de su trabajo ha abordado temáticas como el conflicto, la vida en el campo y el amor. Vasco participará en el encuentro ‘La frontera movediza de la literatura juvenil’, en el que conversará con los escritores colombianos Triunfo Arciniegas y Juan Fernando Jaramillo. La mesa se realizará el 28 de abril a las 5:30 p. m. en la sala Talleres 3.

Irene Vasco Foto: FILBo 2026 / A.P.I.

Satoshi Kitamura, invitado a FILBo, charla con Rafael Yockteng: ilustradores ilustres ilustrando la ilustración

Por su parte, la escritora chilena Sara Bertrand entiende la lectura como un campo de dudas, de sanas incertidumbres y de preguntas que no necesariamente tienen que tener una única respuesta (sino múltiples y escurridizas). Sobre estos temas trata Un libro es una pregunta, un título del que hablará el 30 de abril en compañía de la colombiana Andrea Salgado.

Sara Bertrand Foto: FILBo 2026 / A.P.I.

El espacio, titulado ‘La literatura para jóvenes no es para obedecer un plan de clase’, tendrá lugar a las 4 p. m. y se realizará en alianza con la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil.

Santiago Guevara Foto: FILBo 2026 / A.P.I.

Ese mismo día, pero a las 5:30 p. m., el ilustrador colombiano Santiago Guevara conversará con la autora española Ana Alcolea en ‘Escuchar los sueños donde conversan la palabra y la imagen’. Guevara y Alcolea trabajaron juntos en el título Por los caminos del sueño, un libro en el que la imaginación se activa gracias al poder visual y a la creatividad de una niña. Este espacio, entonces, será una oportunidad para reflexionar sobre cómo la palabra y la imagen se acompañan e inspiran mutuamente. La cita será en la sala Talleres 4.

Ana Alcolea Foto: FILBo 2026 / A.P.I.

Salman Rushdie, indetenible: lanza cuentos en ‘La penúltima hora’ y un documental sobre ‘Cuchillo’

En el cuento El hilo invisible, la española Miriam Tirado traza un mapa emocional sobre los lazos que conforman a cada persona y la manera en que estos construyen identidad. Justamente sobre estos temas hablará en la mesa ‘Un hilo invisible: relatos desde la primera infancia a la adolescencia’, que se realizará el 1 de mayo a las 4 p. m. en el Gran Salón E y con la moderación de la colombiana Juanita Boada.

Miriam Tirado Foto: FILBo 2026 / A.P.I.

Estos son solo algunos de los autores de literatura infantil y juvenil que participarán en esta venidera FILBo 38, y algunos de los espacios en los que estarán. Sepa que hay mucho más.

*En la página oficial ya puede consultar la programación, encontrar más información sobre los invitados o comprar sus entradas.