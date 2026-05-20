Santa Fe y Rodallega pusieron a hablar a la prensa argentina, que lamenta la caída de Platense: “Calamal”

Santa Fe logró una épica victoria ante Platense de Argentina en El Campín de Bogotá. El equipo rojo suma tres puntos muy importantes ante su gente y con un rival directo en el Grupo E por el cupo a los octavos de final.

La victoria cae en un momento clave para el león, que también pelea en las semifinales de la Liga Betplay. La prensa argentina no dejó pasar el amargo momento por la derrota del calamar.

Un gol de cabeza de Iván Scarpeta inspiró a un Santa Fe que trataba de ser equilibrado con un Platense agresivo, intentando hacer daño con los espacios en la defensa roja.

El central tomó revancha tras el autogol contra el Junior de Barranquilla en la ida de las semifinales en la Liga Betplay. El kaiser aprovechó una mala salida del arquero visitante y colocó el 1-0 parcial al minuto 47.

Luego, sobre el 70′, el turno fue para el capitán Hugo Rodallega, quien a sus 40 años sigue haciendo ruido y estragos con la camiseta de Santa Fe. El delantero, que ya acumula 304 anotaciones en su carrera, remató a tres dedos para el 2-0 parcial. Platense temblaba en el frío bogotano y no pudo hacer nada para evitar el desastre.

Hugo Rodallega anotó el segundo gol de Santa Fe en su duelo ante Platense. Foto: Colprensa

Dos minutos después, Santa Fe no pudo aguantar la embestida de Platense, que se fue encima, y Augusto Lotti descontó para el 2-1 final cuando el asistidor entró al área sin espacios y sin marcas para forzar la revisión por posible fuera de lugar.

Platense supo perfectamente de la complicación por el resultado, pero su agresividad no le alcanzó para batir al local, que sufrió para mantener la ventaja.

De esta manera, Santa Fe queda con cinco puntos en la tabla de posiciones del grupo E, a dos de Platense, que es segundo con siete unidades y escolta al ya clasificado Corinthians. Los dos primeros avanzan a octavos de final, mientras que el tercero jugará un playoff en la Copa Sudamericana. Esta caída fue relatada por los medios de Argentina.

Nuevo apodo para Platense: “Calamal”

El Diario Olé, el medio deportivo más visto de Argentina, reaccionó a la derrota de Platense en la ciudad de Bogotá y le dedicó dos artículos que denotan preocupación.

Uno de ellos muestra las cuentas del club argentino para clasificar a octavos de final o, en su defecto, ir a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Santa Fe sumó tres puntos de oro ante Platense, por la Copa Libertadores. Foto: Colprensa

En otra nota, firmada por el periodista Nicolás Montalá, se cuenta que al calamar le alcanzaba con un empate para pasar a octavos de final, pero no dio garantías en defensa en Bogotá y cayó ante Santa Fe, en un partido que terminó en tumulto y con “final caliente”.

Pantallazo Olé Foto: Pantallazo Olé

En la nota del impreso del 20 de mayo, Olé sacó otro de sus titulares de enganche y llamativos y tildó de “calamal”, debido a la derrota de Platense, jugando con el apodo de calamar.

Página de Olé del 20 de mayo. Foto: Olé

Por la última fecha de la fase de grupos, Platense tendrá que definir su clasificación ante Corinthians, mientras que Santa Fe necesita de otra victoria ante Peñarol, en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.