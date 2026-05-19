Santa Fe revive en Copa Libertadores con otro gol de Rodallega: se mueve la tabla y mira los octavos

Santa Fe logró una épica victoria tras la insistencia de Platense en El Campín de Bogotá. El equipo rojo suma tres puntos muy importantes ante su gente y con un rival directo en el Grupo E. La victoria cae en un momento clave para el ‘León’, que también pelea en las semifinales de la Liga Betplay.

Diego Novoa protagonizó ‘blooper’ y permitió un gol de Sao Paulo en Copa Sudamericana: enfurecen en Millonarios

Efraín Juárez cuenta detalles inéditos de su fichaje con Atlético Nacional: pregunta sobre Europa fue clave

Un gol de Iván Scarpeta de cabeza inspiró a un Santa Fe que trataba de ser equilibrado con un Platense al asecho, intentando hacer daño con los espacios en la defensa. El central toma revancha tras el autogol contra el Junior de Barranquilla en la ida de las semifinales en la Liga, aprovechó una mala salida del arquero visitante y colocó el 1-0 parcial al minuto 47.

HUGOLAZO RODALLEGA: gran definición del delantero de Indpendiente Santa Fe para el 2-0 ante Platense en la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QpsiB8rzbw — SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026

Luego, sobre el 70′, el turno fue para el capitán e incombustible Hugo Rodallega, quien a sus 40 años sigue haciendo ruido y estragos con la camiseta de Santa Fe. El delantero, que ya acumula 304 anotaciones en su carrera, remató a tres dedos para el 2-0 parcial.

Hugo Rodallega celebra el gol contra Platense. Foto: Colprensa

Dos minutos después, Santa Fe no pudo aguantar la embestida de Platense que se fue encima y Augusto Lotti descontó para el 2-1 final cuando el asistidor entró al área sin espacios y sin marcas para forzar la revisión por posible fuera de lugar. Platense supo perfectamente de la complicación por el resultado, pero su agresividad no le alcanzó para batir al local, que lo sufrió para mantener la ventaja.

La tabla del grupo E de Copa Libertadores

De esta manera, Santa Fe queda con cinco puntos en la tabla de posiciones del grupo E, a dos de Platense, que es segundo con siete unidades y escolta al ya clasificado Corinthians. Cabe recordar que los dos primeros avanzan a octavos de final, mientras que el tercero jugará un playoff en la Copa Sudamericana.

Tabla del grupo E Foto: Google

Es decir, este triunfo coloca mucha más reñida la definición para la última fecha del grupo, a la espera de lo que pase con Peñarol y el mencionado Corinthians. El gigante uruguayo está con dos puntos y está obligado a ganar para no perderle pisada a Santa Fe por el tercer lugar.

Por la sexta fecha de la Copa Libertadores, Santa Fe visitará a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, mientras que Platense tras la caída en Bogotá, se complica, pues irá al Neo Química Arena de Sao Paulo para definir su futuro ante Corinthians.