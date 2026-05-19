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Tolima cae goleado con Coquimbo y se complica en Libertadores: tabla de posiciones del grupo B

De golear en la última fecha a salir goleado: Deportes Tolima encarará la última fecha de Libertadores con necesidad de triunfo.

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Redacción Deportes
19 de mayo de 2026 a las 7:07 p. m.
Coquimbo vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores.
Coquimbo vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores. Foto: AFP

Pesadilla para Deportes Tolima ante Coquimbo Unido, este martes 19 de mayo, por la quinta fecha del grupo B en Copa Libertadores. Los pijaos cayeron goleados 3-0 en Chile y complicaron sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

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Los goles de Coquimbo ante Deportes Tolima

Coquimbo pegó a los 26′ de la primera parte. Manuel Fernández mandó el balón a guardar, tras una destacada jugada de pelota parada por parte de sus compañeros. Era el 1-0 que levantaba al estadio y atormentaba al Tolima.

El pijao trató de hacerle frente al resultado adverso parcial, mandando las líneas adelante, y llegó a tener dos acciones polémicas en contra. Varios jugadores del Tolima reclamaron manos en el área de Coquimbo, pero el central no las dio.

Antes del descanso, Cristian Zavala (45+3′) aprovechó que numerosos futbolistas del Tolima estaban en área rival y concretó un contragolpe eficaz. El equipo colombiano descuidó su defensa y se fue perdiendo 2-0 al medio tiempo.

La cereza del pastel fue sobre los 54′. Nicolás Johansen remató y envió el balón a guardar tras un blooper entre el portero del Tolima y un defensor. Al pijao no le salió su apuesta y en tres descuidos lo mandaron a cobrar.

Tabla de posiciones en el grupo B de Copa Libertadores

Con esta victoria, Coquimbo Unido llega a 10 puntos y es líder del grupo B en la Copa Libertadores. Segundo es Deportes Tolima con siete unidades, pero el pijao tiene un partido más que Universitario y Nacional.

El tercero en la tabla de posiciones es Universitario de Perú con cuatro puntos y el último es Nacional de Uruguay con los mismos 4. Eso quiere decir que el partido entre estos dos equipos, a jugarse este 20 de mayo, será clave en las aspiraciones de ambos por seguir con vida.

El formato de la Copa Libertadores determina que el líder y el segundo de cada grupo avanzan a octavos de final de la competencia. Los terceros van a una ronda playoff contra algún segundo de grupo en Sudamericana.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportes Tolima por Copa Libertadores?

En la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores (6) Deportes Tolima visitará a Universitario Deportes. Será el 26 de mayo, a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana) y cuando ese partido acabe se conocerá la suerte definitivas del equipo colombiano, uno de los más destacados entre los clubes cafeteros hasta ahora.