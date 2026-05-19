Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de mayo

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el martes 20 de mayo, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La influencia astral favorecerá la resolución de conflictos y la posibilidad de abrir nuevas puertas tanto en el ámbito personal como profesional.

Números de la suerte: 7, 19 y 33.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro tendrá un momento ideal para reorganizar prioridades y analizar situaciones desde una nueva perspectiva. La calma y la reflexión serán fundamentales para avanzar con seguridad durante este martes.

Números de la suerte: 14, 25 y 45.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Potenciará el brillo personal, la creatividad y las oportunidades relacionadas con nuevos proyectos. Será un día favorable para iniciar cambios y expresar ideas importantes.

Números de la suerte: 5, 11 y 28.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán a flor de piel para este signo. Será una jornada ideal para sanar heridas del pasado y fortalecer vínculos familiares o sentimentales.

Números de la suerte: 2, 17 y 30.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo destacará por su carisma y facilidad para sobresalir en reuniones o encuentros sociales. La creatividad será una de las grandes fortalezas durante este día.

Números de la suerte: 9, 26 y 44.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Este signo recibirá noticias importantes relacionadas con proyectos y metas personales. La comunicación será clave para avanzar y resolver pendientes.

Números de la suerte: 8, 15 y 39.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra sentirá deseos de explorar nuevas ideas, viajar o ampliar horizontes. Será una jornada positiva para tomar decisiones relacionadas con el futuro.

Números de la suerte: 3, 21 y 47.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intuición estará más fuerte que nunca para Escorpio. Este martes será ideal para realizar cambios importantes y tomar decisiones emocionales.

Números de la suerte: 6, 18 y 42.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las relaciones personales y sentimentales tendrán un papel importante durante la jornada. La comunicación ayudará a aclarar malentendidos y fortalecer vínculos.

Números de la suerte: 10, 24 y 36.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio encontrará soluciones prácticas para mejorar rutinas y organizar proyectos personales o laborales. Los pequeños cambios traerán grandes resultados.

Números de la suerte: 1, 23 y 48.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad y el magnetismo personal estarán potenciados. Será un excelente momento para desarrollar ideas nuevas y dejarse llevar por la espontaneidad.

Números de la suerte: 12, 29 y 40.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis vivirá una jornada enfocada en el hogar, la tranquilidad y el bienestar emocional. Conversaciones importantes podrían traer paz y claridad.

Números de la suerte: 7, 16 y 34.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.