Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de julio

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más importante para quienes buscan una guía en las energías del universo.

Es por esto que, por medio del portal El Herald de México, sus familiares comparten información de los escritos que dejó en su poder y actualizan a sus seguidores.

Para el sábado 4 de julio destaparon el horóscopo en compañía de algunas recomendaciones y los números de la suerte para incrementar las posibilidades de llevarse millonarios premios en juegos de azar como chances y loterías.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Será una jornada para tomar decisiones importantes y dejar atrás todo aquello que limita el crecimiento personal. La confianza aumentará y será un buen momento para iniciar nuevos proyectos con determinación.

Números de suerte: 7, 15 y 40.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía del día favorece la tranquilidad, el descanso y la búsqueda de estabilidad. Conversaciones sinceras y nuevas ideas podrían convertirse en el punto de partida para futuros proyectos.

Números de suerte: 4, 22 y 39.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El carisma y la facilidad para comunicarse estarán en su punto más alto. Reuniones, encuentros o noticias inesperadas podrían abrir nuevas oportunidades tanto en el ámbito personal como profesional.

Números de suerte: 5, 18 y 33.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será un momento para fortalecer los vínculos familiares y dejar atrás situaciones del pasado que aún generan inquietud. La intuición será la mejor aliada para tomar decisiones importantes.

Números de suerte: 2, 17 y 30.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El protagonismo llegará de forma natural durante la jornada. El entusiasmo y la seguridad atraerán nuevas oportunidades y permitirán fortalecer relaciones personales y laborales.

Números de suerte: 9, 26 y 44.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las dudas comenzarán a disiparse y aparecerá una mayor claridad para organizar proyectos pendientes. Un gesto o una conversación podría abrir una puerta importante en el ámbito profesional.

Números de suerte: 8, 14 y 41.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será un día favorable para ampliar conocimientos, explorar nuevas ideas o plantearse cambios relacionados con la carrera o el trabajo. El equilibrio emocional también se verá fortalecido.

Números de suerte: 3, 21 y 47.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La jornada invita a cerrar ciclos y liberarse de cargas emocionales que ya no aportan. La intuición estará especialmente fortalecida para tomar decisiones de largo plazo.

Números de suerte: 6, 19 y 2.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las relaciones personales ocuparán un lugar importante. Será un buen momento para aclarar diferencias, fortalecer vínculos y abrirse a nuevas oportunidades en el plano sentimental.

Números de suerte: 10, 24 y 36.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El día favorecerá la organización y la posibilidad de comenzar nuevos proyectos. La disciplina habitual de este signo se combinará con una energía renovadora que permitirá avanzar con mayor confianza.

Números de suerte: 1, 23 y 48.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad y la originalidad marcarán la jornada. Será un momento ideal para desarrollar nuevas ideas, mostrar talentos y aprovechar oportunidades relacionadas con proyectos personales.

Números de suerte: 12, 29 y 40.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El bienestar emocional estará ligado al hogar y a las relaciones cercanas. La jornada será propicia para recuperar la tranquilidad, fortalecer la confianza y dedicar tiempo a quienes más aprecia.

Números de suerte: 7, 16 y 34.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.