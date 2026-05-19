Melissa Martínez publicó sentido mensaje tras hallazgo del cuerpo que sería de Yulixa Toloza en Cundinamarca

La noticia sobre el hallazgo de un cuerpo que correspondería a Yulixa Toloza sigue generando conmoción en Colombia y despertando reacciones en redes sociales, pues miles de personas han seguido el caso desde el momento en que se reportó su desaparición el pasado 13 de mayo.

Una de las personalidades del mundo del entretenimiento que se han referido a lo ocurrido es la presentadora y periodista deportiva Melissa Martínez, quien compartió un emotivo mensaje en su cuenta de instagram tras conocerse el doloroso desenlace.

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A través de sus redes sociales, la comunicadora expresó su tristeza por lo ocurrido con la mujer de 52 años, quien había desaparecido luego de asistir a un centro estético ubicado en el sur de Bogotá.

Melissa Martínez utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de solidaridad a la familia y amigos de Yulixa, además de hacer un llamado a las autoridades con el fin de que el caso no quede impune.

Melissa Martínez se mostró afectada tras la muerte de Yulixa Toloza. Foto: Instagram @melissamartineza

La presentadora dejó ver la profunda consternación que le produjo la noticia y lamentó que, presuntamente, la víctima no hubiera recibido ayuda a tiempo.

“Yulixa, Dios te reciba en su gloria y puedas descansar. La justicia divina se encargará de los que te negaron la posibilidad de sobrevivir. Me duele el corazón al ver tanta maldad”, escribió la periodista.

Estas palabras rápidamente comenzaron a circular entre sus seguidores y usuarios de redes sociales que reaccionaron con mensajes de apoyo y dolor.

Más de 100 horas de video fueron analizadas en el caso de Yulixa Toloza. Su cuerpo habría sido encontrado en Cundinamarca

La publicación de Melissa Martínez se sumó a las múltiples muestras de rechazo e indignación que se han conocido en las últimas horas, pues para muchos internautas, el caso de Yulixa Toloza se ha convertido en un reflejo de la preocupación existente frente a algunos procedimientos estéticos y la necesidad de reforzar los controles y las garantías de seguridad para quienes deciden acudir a este tipo de lugares.