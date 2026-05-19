Caso Yulixa Toloza: Fiscalía evalúa extradición de dos capturados en Venezuela

Las cinco órdenes de captura que logró la Fiscalía en el caso que dejó como víctima a Yulixa Toloza se hicieron efectivas: dos en Cúcuta y tres en Venezuela.

Encuentran cuerpo que podría ser de Yulixa Toloza. Fiscalía adelanta las verificaciones

El ente acusador confirmó que los tres prófugos estaban en el Estado de Aragua y Portuguesa, Venezuela, huyeron cuando las autoridades en Colombia establecieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar del caso que dejó como víctima a Yulixa, tras un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

Este martes en la mañana, la Fiscalía había confirmado que las órdenes de captura en contra de los dos hombres que movilizaron un vehículo desde Bogotá hasta la ciudad de Cúcuta se habían hecho efectivas.

Horas después, la Policía en el departamento de Cundinamarca había recibido información acerca de un cuerpo abandonado en una de las vías que comunica los municipios de Anapoima y Apulo. Al revisar el lugar, efectivamente encontraron un cuerpo cuyas características correspondían a Yulixa Toloza.

La captura se da horas después de que las autoridades encontraran un cuerpo sin vida con características similares a las de la mujer de 52 años en Apulo, Cundinamarca. Foto: Policía del Estado Portuguesa

Finalmente, la Fiscalía confirmó que las tres personas prófugas de la justicia se encontraban en Venezuela y que allá fueron capturadas. Lo que viene ahora, de acuerdo con las diligencias que se puedan adelantar, es lograr su extradición al país a través del proceso correspondiente.

“En virtud del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, la Fiscalía General de la Nación elevará formalmente solicitud de extradición de Venezuela a Colombia de tres personas que estarían involucradas en la muerte y posterior desaparición de una mujer, luego de la práctica de un procedimiento estético realizado en el sur de Bogotá”, señaló la Fiscalía.

El misterio que rodea la desaparición de Yulixa Toloza tomó un nuevo rumbo luego de que una pieza fundamental del rompecabezas saliera a la luz. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Tomadas de redes sociales)

El ente acusador logró establecer la ubicación en la que se encontraban estas tres personas, dos hombres y una mujer, que luego de ocurridos los hechos terminaron huyendo desde el sur de Bogotá hasta el estado de Aragua en Venezuela.

“Los señalados implicados fueron ubicados y aprehendidos en Maracay, estado de Aragua, y Portuguesa (Venezuela), en atención a una notificación azul de Interpol. Los dos hombres y una mujer permanecerán privados de la libertad mientras se surten los trámites legales y jurídicos para su extradición a Colombia”, advirtieron fuentes de la Fiscalía.

Mientras tanto, los dos capturados en Cúcuta serán procesados por los delitos de desaparición forzada; ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio, y ahora, tras encontrar el cuerpo de Yulixa, por homicidio.