Encuentran cuerpo que podría ser de Yulixa Toloza. Fiscalía adelanta las verificaciones

Mientras avanza la búsqueda de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció luego de una intervención en un centro de estética en el sur de Bogotá, los investigadores de la Policía recibieron la información de un cuerpo encontrado en zona rural del municipio de Apulo, en Cundinamarca.

Los detalles clave de la desaparición de Yulixa Toloza: una cirugía estética, un carro, mensajes, videos y dos capturados

Los datos advierten que el cuerpo, de sexo femenino, encontrado en zona rural, tendría justamente las características de Yulixa Toloza. Los investigadores se desplazaron y, con el apoyo de bomberos, lo recuperaron. El trabajo ahora es lograr la plena identidad, establecer si efectivamente se trata de la mujer.

“Como parte de las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue encontrado a un costado de una carretera, en Apulo (Cundinamarca), un cuerpo que guardaría coincidencias y correspondería al de la mujer que fue reportada como desaparecida, luego de un procedimiento estético realizado en Bogotá”, dijo la Fiscalía.

Luego de la recuperación del cuerpo, el trabajo de identificación corresponde a Medicina Legal que, tras análisis de ADN con familiares de Yulixa, podría establecer o descartar que se trata de la mujer reportada como desaparecida luego de la intervención en el centro de estética.

Las autoridades identificaron a los dos primeros detenidos dentro de la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza. Foto: Tomado de internet

“A esta hora, unidades de la Sijín realizaron las diligencias de inspección técnica a cadáver para posteriormente trasladar el cuerpo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, señaló el ente acusador luego de confirmar el hallazgo.

Más temprano se reportó que dos personas fueron capturadas: se trata de los hombres que —según los investigadores— se movilizaron desde Bogotá hasta Cúcuta en el vehículo en el que montaron a rastras a Yulixa Toloza, luego de sacarla del centro de estética en el sector de Venecia, en el sur de Bogotá.

Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías, y un fiscal de la Seccional Bogotá les imputará los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Sobre este mismo hecho se refirió el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien confirmó que al parecer se trata del cuerpo de Yulitza.

“Solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza, quien, según información del Departamento de Policía Cundinamarca, habría sido encontrada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima. De ser así, lamentamos que este haya sido el desenlace, después de haberse practicado un procedimiento médico en la ciudad de Bogotá“, dijo el gobernador Rey.

Por ahora, el cuerpo será llevado a Medicina Legal donde se harán todas las verificaciones del caso y se confirmará si realmente se trata del cuerpo de esta mujer que fue intervenida en una clínica de garaje, lo que le costó su vida.