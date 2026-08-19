En jaque la remodelación del Hospital San Juan de Dios: Procuraduría pide suspender licitación

Graves advertencias sobre posibles irregularidades en la adjudicación de la obra de remodelación del Hospital San Juan de Dios, de Bogotá, una de las obsesiones del expresidente Gustavo Petro, llevaron a la Procuraduría General de la Nación a pedir la suspensión de la multimillonaria licitación, cuyo valor supera los 292.000 millones de pesos.

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Así lo dio a conocer el órgano de control al advertir que “ante múltiples denuncias sobre posibles irregularidades en el proceso de contratación para la remodelación y ampliación del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil, se le pidió a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANIM) y a la fiduciaria DaviBank suspender la licitación”.

El ente de control fundamentó su solicitud en la ausencia de soportes claros para la financiación del proyecto, inconsistencias en la evaluación final de los proponentes y deficiencias en el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad.

En la torre central del Complejo Hospitalario San Juan de Dios se busca construir la Nueva UPME Santa Clara. Foto: Dadep

Además de los problemas de planeación y costos, existen preocupaciones por el posible direccionamiento del multimillonario contrato.

Asimismo, los valores fijados para los indicadores de liquidez, endeudamiento, cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo no cuentan con documentos que sustenten su determinación.

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“Ante estas situaciones y teniendo en cuenta la relevancia que representa el proyecto de infraestructura hospitalaria para la ciudad de Bogotá, así como los recursos públicos comprometidos por $292.914.398.255, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública instó a suspender la licitación y analizar a profundidad las advertencias presentadas”, informaron desde la Procuraduría General de la Nación.