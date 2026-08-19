Los once generales que podrían salir de las FF. MM. con la llegada del nuevo comandante del Ejército

Once generales de la República se encontrarían en riesgo de salir de las Fuerzas Militares, después de que, dentro del sonajero de favoritos para llegar a la comandancia del Ejército, empezara a sonar el nombre del mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, actual jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Infantería.

La situación que estaría generando preocupación al interior de las fuerzas armadas es que, con la posible llegada de Soto, saldrían de las Fuerzas Militares por lo menos once experimentados generales. Una situación que pondría en mayor riesgo las capacidades de inteligencia militar del país.

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Esta revista conoció, por fuentes del sector defensa, que esos uniformados que estarían en la cuerda floja son el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares; el mayor general Roger Gómez, comandante del Ejército; y el mayor general Juan Carlos Correa, inspector general de las Fuerzas Militares.

En la lista también aparecen el mayor general Carlos Alberto Rincón, director general de Sanidad Militar; el mayor general Erick Rodríguez, subjefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas; el mayor general Fabio Caro, director de la Escuela Superior de Guerra; y el mayor general Jaime Alonso Galindo, segundo comandante del Ejército.

Los otros cuatro altos oficiales que estarían en riesgo de salir son el mayor general Giovanny Rodríguez, inspector del Ejército; el mayor general Raúl Vargas, jefe de Estado Mayor de Planeación; el mayor general Walther Giraldo, jefe de Estado Mayor de Operaciones; y el mayor general Carlos Carrasquilla, comandante de la Primera División.

Esos son los once generales de las Fuerzas Militares que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella podría terminar relevando para la posible llegada del mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, actual jefe del Estado Mayor Generador de Fuerza, como comandante del Ejército Nacional.

La gran preocupación que existiría detrás de la salida de esos altos oficiales tendría relación con el conocimiento, la experiencia y el bagaje que tienen en temas relacionados con la inteligencia militar. Esta capacidad ha permitido desmantelar grupos armados ilegales y atacar la criminalidad en Colombia.

Esa incertidumbre ha venido aumentando por las decisiones que tomó en el pasado el gobierno del expresidente Gustavo Petro, que habrían producido un grave debilitamiento y desmantelamiento de organismos de inteligencia del Estado, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y las unidades del Ejército.