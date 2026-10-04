Nuevo golpe a la delincuencia; capturado cabecilla principal del grupo delincuencial Los Porteños

El Ministerio de Defensa informó sobre la captura de alias Salchichón, señalado como el principal cabecilla del grupo delincuencial Los Porteños, en una operación adelantada por la Policía Nacional. En el procedimiento también fue detenido quien sería el segundo al mando de esta estructura.

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De acuerdo con la información entregada por la cartera de Defensa, alias Salchichón sería un desertor del Clan del Golfo y estaría señalado de intentar fortalecer la presencia de Los Porteños en Puerto Colombia y la zona norte de Barranquilla.

¡Cayó alias ‘Salchichón’! En una impecable maniobra de la @PoliciaColombia, fue capturado el cabecilla principal del grupo delincuencial ‘Los Porteños’, junto al segundo al mando. Este sujeto, desertor del Clan del Golfo, pretendía sembrar el terror en Puerto Colombia y la zona norte de Barranquilla. Requerido por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas y estupefacientes, se le incautó un poderoso arsenal de guerra: una pistola Glock con kit de conversión, cartuchos, un proveedor de AK-47, material militar de uso exclusivo, dinero, estupefacientes y hasta un motor fuera de borda. — Mindefensa (@mindefensa) October 4, 2026

El hombre es requerido por las autoridades por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas y estupefacientes. Su captura se produjo en medio de las acciones de la Policía contra estructuras delincuenciales que operan en el departamento del Atlántico.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola Glock con kit de conversión, cartuchos y un proveedor para fusil AK-47. También fue encontrado material militar de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, detalló el Ministerio de Defensa.

Al procedimiento se sumó la incautación de dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y un motor fuera de borda.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer el origen y la posible relación de estos elementos con las actividades de la organización delincuencial.

El Ministerio de Defensa destacó la operación como un golpe a la estructura de mando de Los Porteños, al quedar capturados dos de los presuntos integrantes que ocuparían posiciones de liderazgo dentro del grupo.

El Ministerio de Defensa informó sobre la captura de alias Salchichón. Foto: Montaje Semana

Las autoridades buscan establecer ahora la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos y determinar si existen más integrantes de la organización vinculados con las actividades criminales que, según el reporte oficial, pretendían desarrollar en Puerto Colombia y el norte de Barranquilla.

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Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial. Será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad penal frente a los delitos que les sean imputados.