El presidente Abelardo De La Espriella anunció un contundente golpe tecnológico a organizaciones narcoterroristas en Barranquilla. Se trata de una incautación de drones por parte de la DIAN a las bandas criminales del país.

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De La Espriella detalló que la DIAN aprehendió 91 drones en un establecimiento comercial de Barranquilla en el marco de algunos controles para combatir el ingreso y la comercialización ilegal de este tipo de tecnologías utilizadas por los criminales.

En el último tiempo, los drones se han convertido en una de las armas principales de los criminales en Colombia. De hecho, este lunes festivo, se registró un ataque a una estación de Policía con drones en El Pital, Huila.

Ataque con drones en la estación de Pitalito, Huila Foto: cortesía

El presidente detalló que estas organizaciones criminales también han utilizado drones para vigilar y atentar contra la fuerza pública y la ciudadanía en general.

“No vamos a permitir que estos equipos lleguen ilegalmente a manos de quienes los utilizan para sembrar el terror”, dijo el presidente, quien ha concentrado fuerzas en su Gobierno para recuperar la seguridad del país, por lo que han arremetido los grupos ilegales con diferentes ataques como los registrados en los peajes por los últimos fines de semana.

De La Espriella también anunció una instrucción muy importante a las autoridades.

La instrucción del presidente

Esta incautación se realizó cuando la DIAN realizó controles para combatir el ingreso y la comercialización ilegal de los drones en Barranquilla, y el presidente ordenó fortalecer estos procesos en contra de los criminales.

“He dado una instrucción clara: fortalecer los controles y cerrarles el paso a las estructuras criminales que pretenden utilizar la tecnología para atacar a Colombia”, anunció De La Espriella, quien también le advirtió a los narcoterroristas que su Gobierno seguiría combatiendo sus operaciones, aun cuando ellos quieran mostrar sus posibilidades.

Incautación de drones en Barranquilla. Foto: X/@ABDELAESPRIELLA

Para combatir a los criminales del país, el presidente ha optado por arremeter con la fuerza pública en contra de ellos y, encarándolos, los ha enfrentado a lo largo de estos 3 meses. Sus videos dándoles la “bienvenida a la Patria Milagro” se han convertido en unos de los actos comunicativos más representativos del Gobierno.