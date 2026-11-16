Un nuevo ataque con explosivos mediante un dron se registró este lunes contra la estación de Policía del municipio de El Pital, en el departamento del Huila. El artefacto lanzado desde el dispositivo cayó sobre la imagen de la Virgen ubicada en la guardia de las instalaciones policiales.

Tras el hecho, las autoridades activaron medidas de protección para los adultos mayores que permanecen en un ancianato contiguo a la estación de Policía, con el propósito de salvaguardar su integridad ante el riesgo que representa este tipo de acciones violentas.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre posibles personas lesionadas, daños materiales o los responsables del ataque. Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades para establecer las circunstancias de lo ocurrido y las condiciones de seguridad en esta población huilense.

*Noticia en desarrollo…