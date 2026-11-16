El presidente Abelardo De La Espriella informó sobre la muerte de un presunto integrante del Clan del Golfo y la captura de otras tres personas durante un operativo militar en zona rural de Vegachí, Antioquia, contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, perteneciente a esa organización armada.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario señaló que la operación fue adelantada por el Ejército Nacional, mediante la Séptima División y la Cuarta Brigada, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

Según el balance preliminar divulgado por De La Espriella, las tropas entraron en combate con integrantes de esa estructura armada. El enfrentamiento dejó un presunto integrante muerto y tres capturados.

Tres capturados y un muerto en desarrollo de operaciones militares contra el Clan del Golfo, en Vegachí, Antioquia Foto: Ejército Nacional

El presidente también indicó que durante el procedimiento fueron incautados tres fusiles, dos subametralladoras, dos armas cortas y municiones de diferentes calibres.

En su pronunciamiento, aseguró que las operaciones contra el Clan del Golfo continuarán en Antioquia y lanzó una advertencia contra esa organización. “¡Los vamos a acabar como la plaga que son!”, expresó.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia.

Asimismo, se refirió a la respuesta de la Fuerza Pública ante posibles ataques contra sus integrantes o la población civil.

“Cada vez que los narcoterroristas ataquen a nuestra Fuerza Pública o a la población civil, nuestra respuesta será más letal, más dura, más fuerte y más implacable”, manifestó.

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De La Espriella agregó: “Seguiremos empleando toda la capacidad legítima del Estado para recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad de los colombianos”, escribió.

Pronunciamiento del Ejército Nacional

El Ejército Nacional entregó detalles de la operación en la cual tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada, con CACOM 5, la Sijín de la Policía de Antioquia, la Fiscalía 79 DECOC y el CTI GICCO, sostuvieron combates contra presuntos integrantes de la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del grupo armado organizado Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Vegachí, Antioquia.

Tres capturados y un muerto en desarrollo de operaciones militares contra el Clan del Golfo, en Vegachí, Antioquia Foto: Ejército Nacional

Los hechos se presentaron cuando las tropas identificaron a dos personas en actitud sospechosa y realizaron las verificaciones correspondientes, durante las cuales hallaron material de guerra.

Posteriormente, a partir de información obtenida, las unidades militares llegaron hasta las inmediaciones de una vivienda donde presuntamente se encontrarían otros integrantes de esta subestructura, lugar en el que se registraron los combates.

Elementos incautados en el desarrollo de operaciones militares contra el Clan del Golfo. Foto: Ejército Nacional

Durante la operación también se logró la incautación de cinco fusiles, cuatro pistolas, 26 proveedores, cinco radios de comunicaciones, teléfonos celulares y 1.414 cartuchos de diferentes calibres, material de guerra que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.