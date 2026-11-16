Ejército incauta más de una tonelada de marihuana de las disidencias en el Cauca: el cargamento tenía como destino Brasil

En una operación conjunta contra las redes del narcotráfico en el suroccidente del país, tropas del Ejército Nacional incautaron 1.041 kilogramos de marihuana en zona rural del municipio de Popayán, Cauca.

Ofensiva en el Cauca: Ejército decomisa más de una tonelada de droga en cuatro operativos

Con este resultado operacional, las autoridades evitaron que cerca de 52.050 dosis del estupefaciente llegaran a los mercados ilícitos internacionales, afectando de manera contundente las economías ilegales de los grupos armados que operan en la región.

El operativo se llevó a cabo mediante una maniobra de interdicción terrestre ejecutada por unidades del Batallón Contra el Narcotráfico N.° 2, adscritas al Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT).

Durante el procedimiento de registro y control a un camión NPR, los uniformados hallaron el cargamento oculto en el interior del vehículo. En el mismo lugar de los hechos se produjo la captura del conductor del automotor.

De acuerdo con las labores de inteligencia militar adelantadas previamente, la sustancia ilícita pertenecía a la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

Las investigaciones señalan que el cargamento tenía como destino inicial el municipio de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. Desde ese punto estratégico del sur del país, planeaban embarcar la droga en lanchas para transportarla por vía fluvial hacia Brasil, donde sería comercializada.

Según las estimaciones de la fuerza oública, este decomiso representa una afectación directa a las finanzas ilícitas de la Estructura Dagoberto Ramos por un valor aproximado de 1.050 millones de pesos.

El Ejército Nacional incautó 1.041 kilogramos de marihuana en zona rural del municipio de Popayán, Cauca Foto: Ejército

Tanto el alijo incautado como el vehículo inmovilizado y el hombre capturado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para avanzar en el respectivo proceso de judicialización por los delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Finalmente, el Ejército Nacional reiteró que mantendrá el despliegue sostenido de operaciones militares en todo el territorio nacional con el objetivo de desarticular las cadenas logísticas del narcotráfico y garantizar la seguridad, tranquilidad y bienestar de los habitantes de la región.

Este resultado se suma a la ofensiva del fin de semana en vías del departamento, donde las autoridades incautaron aproximadamente 1.048 kilogramos de estupefacientes y capturaron a tres presuntos integrantes de redes criminales.

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Estas acciones se desarrollaron en cuatro puntos estratégicos del departamento del Cauca, con el objetivo de frenar el tráfico de drogas y proteger la movilidad sobre la vía Panamericana.

El primer resultado se registró en los municipios de Puerto Tejada y Padilla, al norte del departamento; el segundo en el sector del Hogar Tunia, jurisdicción de Piendamó; también en el kilómetro 89 del municipio de Mercaderes; y en el kilómetro 20 del municipio de Patía.