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Judiciales

Ataque con drones cargados de explosivos golpea a la población civil en Sardinata, Norte de Santander

La ciudadanía tuvo que resguardarse en locales comerciales.

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Redacción Semana
16 de noviembre de 2026 a las 11:21 a. m.
Los habitantes del corregimiento de San Martín de Loba, en Sardinata, Norte de Santander, registraron los ataques con explosivos.
Los habitantes del corregimiento de San Martín de Loba, en Sardinata, Norte de Santander, registraron los ataques con explosivos. Foto: Cortesía

Hay miedo y zozobra entre los habitantes del corregimiento de San Martín de Loba, en el municipio de Sardinata, Norte de Santander. Esto tras los hechos que se presentaron en la mañana de este lunes, 16 de noviembre.

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Mientras realizaban sus actividades en el centro del corregimiento, empezaron a sonar varias explosiones.

Las primeras informaciones indican que drones arrojaron varias cargas explosivas en diferentes puntos.

Las primeras imágenes evidencian que los pobladores corren despavoridos por las calles mientras buscan refugio.

Desde varias organizaciones piden proteger a la población civil.

En desarrollo...