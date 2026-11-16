Ataque con drones cargados de explosivos golpea a la población civil en Sardinata, Norte de Santander

Hay miedo y zozobra entre los habitantes del corregimiento de San Martín de Loba, en el municipio de Sardinata, Norte de Santander. Esto tras los hechos que se presentaron en la mañana de este lunes, 16 de noviembre.

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Mientras realizaban sus actividades en el centro del corregimiento, empezaron a sonar varias explosiones.

Las primeras informaciones indican que drones arrojaron varias cargas explosivas en diferentes puntos.

Las primeras imágenes evidencian que los pobladores corren despavoridos por las calles mientras buscan refugio.

Desde varias organizaciones piden proteger a la población civil.

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