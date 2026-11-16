Abelardo De La Espriella mostró cómo quedó alias ‘Mailo’ tras ingresar a prisión: “Bien motiladito te vamos a dejar”

El presidente Abelardo de La Espriella volvió a referirse a alias ‘Mailo’, uno de los capturados durante la operación Kratos en Bogotá, y publicó un video en el que mostró el procedimiento que tuvo que cumplir el señalado delincuente al ingresar a prisión.

Alias Mailo pasó de desafiar a Abelardo De La Espriella a no ocultar su angustia en audiencia: juez tomó decisión

Las imágenes incluyen su reseña penitenciaria, el registro de sus huellas dactilares y el momento en que le cortaron el cabello.

La publicación tiene un antecedente particular: durante el operativo realizado el pasado 28 de octubre, el mandatario protagonizó un enfrentamiento verbal con el detenido y le anticipó que perdería el corte de cabello que llevaba. Ahora, varias semanas después, compartió imágenes que muestran cómo se cumplió ese procedimiento.

*En desarrollo...