Daniel Briceño se sinceró luego de que juez compulsara copias contra Abelardo De La Espriella por encarar a Primo Gay

Un juez de control del garantías pidió este domingo compulsar copias a la Comisión de Acusación contra el presidente Abelardo De La Espriella por haber encarado a los criminales Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, así como a su escolta Esneider Errón Serna.

El togado también pidió que se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación. De acuerdo con el juez del caso Primo Gay, se trataron de unas “expresiones totalmente despectivas en contra de estos ciudadanos que afectaron su dignidad humana”.

En video, la cara de alias Primo Gay al ver a Abelardo De La Espriella: el presidente hasta hizo una videollamada

La anterior decisión del juez ha sido rechazada por algunos sectores. Entre quienes reaccionaron al respecto, el representante a la Cámara, Daniel Briceño.

El congresista del uribismo ‘lanzó un dardo’ a través de su cuenta en X.

“Alias Primo Gay es un bandido, un asesino y un delincuente. Nuestro deber es repetirlo todo el tiempo para que nunca se olvide. En Colombia un sector se escandaliza cuando se le dice la verdad a los delincuentes. Un asesino de soldados merece ese escarnio. Defenderlo es estar del lado incorrecto.No le tengamos miedo de llamar a las cosas por su nombre”, dijo puntualmente Briceño en X.