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Centro Democrático propone tres días sin IVA tras analizar propuesta de Ley de Rescate Económico

La colectividad propone que vuelva la medida que estuvo activa durante el Gobierno de Iván Duque.

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Redacción Semana
14 de noviembre de 2026 a las 6:02 p. m.
Durante el encuentro entre el Centro Democrático y el Gobierno De La Espriella, se pusieron sobre la mesa varias propuestas económicas, entre ellas no aumentar el IVA a los productos de la canasta familiar y recuperar los días sin IVA.
Durante el encuentro entre el Centro Democrático y el Gobierno De La Espriella, se pusieron sobre la mesa varias propuestas económicas, entre ellas no aumentar el IVA a los productos de la canasta familiar y recuperar los días sin IVA. Foto: Karen Salamanca

El Centro Democrático se reunió con el Gobierno Nacional para discutir en una nueva oportunidad la Ley de Rescate Económico, una medida con la que el Gobierno De La Espriella busca darle un respiro a las finanzas del país, envueltas en una dura crisis por cuenta del mal manejo fiscal que tuvo el Gobierno Petro.

Tras el encuentro, hubo varios aspectos que se trataron, como la idea de no aumentar el IVA a alimentos de la canasta familiar y depurar las medidas que lleguen a afectar a sectores vulnerables del país.

Centro Democrático y José Manuel Restrepo.
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Una de las ideas que se conoció y que se propuso desde la colectividad fue la de retomar nuevamente los días sin IVA que habían funcionado en el Gobierno de Iván Duque y que fueron eliminados por la administración Petro.

El expresidente Uribe aseguró que esa idea está dentro de las propuestas que se llevó el Gobierno para que sean estudiadas.

El líder de la conectividad señaló que se tuvo la oportunidad de plantear temas como la eliminación de las Contralorías Departamentales, un hecho que traería un ahorro de 3 billones. Ampliar el régimen simple y también los 3 días sin IVA para los colombianos.