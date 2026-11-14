La Sección Quinta del Consejo de Estado negó una tutela que llegó contra el presidente Abelardo De La Espriella, su exministro del Interior, Rodrigo Lara, y su ministra de Cultura, Paola Holguín, por los actos religiosos que realizaron durante eventos públicos.

Consejo de Estado respalda al presidente De la Espriella: expresiones religiosas no violan el Estado laico

El alto tribunal, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, negó las pretensiones interpuestas por el ciudadano Román Camilo Díaz Fernández contra el Gobierno De La Espriella.

Díaz Fernández radicó la tutela alegando que desde el inicio del mandato, el pasado 7 de agosto de 2026, apareció un “patrón ostensible, sistemático y reiterado de imposición, privilegio y favoritismo oficial” hacia dos religiones: el catolicismo y el judaísmo.

Tras la decisión del alto tribunal, el presidente De La Espriella se pronunció en sus redes sociales, desde donde fue enfático en que no vulneró los derechos fundamentales en los hechos que allí se narran.

“El Consejo de Estado estableció que, como presidente de la República, no vulneré los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado”, señaló el jefe de Estado.

Y agregó: “Mi fe es parte de mis convicciones personales y el respeto por las creencias de todos los colombianos es un deber constitucional. Colombia es un Estado laico, en el que la libertad religiosa y la libertad de conciencia deben estar garantizadas para todos, sin discriminación”.