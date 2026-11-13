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Nación

Consejo de Estado respalda al presidente De la Espriella: expresiones religiosas no violan el Estado laico

El alto tribunal analizó una tutela que acusaba al jefe de Estado de promover el catolicismo y el judaísmo.

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Redacción Semana
13 de noviembre de 2026 a las 5:58 p. m.
Abelardo de la Espriella, presidente de la República.
Abelardo de la Espriella, presidente de la República. Foto: El País

Los magistrados de la Sección Quinta negaron una tutela que llegó en contra del presidente Abelardo De La Espriella, su entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara y su ministra de Cultura Paola Holguín por los actos religiosos que realizaron durante actos públicos. El Consejo de Estado consideró “temerario” parte del recurso.

En una decisión inédita, el alto tribunal, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, negó las pretensiones interpuestas por el ciudadano Román Camilo Díaz Fernández en contra del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

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