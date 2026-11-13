Bogotá espera más de 2,1 millones de vehículos durante el puente festivo: habrá pico y placa regional el lunes

Bogotá se prepara para uno de los movimientos vehiculares más importantes del año con el puente festivo de la independencia de Cartagena. La Secretaría Distrital de Movilidad estima que durante este fin de semana saldrán de la capital 1.125.404 vehículos y entrarán otros 981.481, para un total superior a los 2,1 millones de desplazamientos.

Para gestionar el tránsito, el Distrito implementará un plan de éxodo y retorno con presencia de Agentes Civiles de Tránsito, Grupo Guía y Policía de Tránsito en los principales corredores de salida y entrada. Además, el Centro Estratégico de Movilidad realizará monitoreo permanente para adoptar medidas de acuerdo con las condiciones de circulación.

Entre las acciones previstas se encuentran retornos, intermitencias semafóricas y coordinación con las autoridades de municipios cercanos. También se contempla habilitar el ingreso por la carrera Séptima desde las 4:00 p.m. del domingo y el lunes festivo, según el comportamiento del tráfico.

Funcionamiento del Pico y Placa regional

Uno de los principales puntos que deben tener en cuenta los viajeros es que el lunes 16 de noviembre estará vigente el pico y placa regional para los vehículos particulares que ingresen a Bogotá por los nueve corredores habilitados.

La restricción funcionará en dos franjas horarias:

- De 12:00 del mediodía a 4:00 p. m.: podrán ingresar los vehículos cuyas placas terminen en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

- De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Los nueve corredores donde se aplicará la medida son:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida Calle 13.

Avenida Calle 80.

Avenida Carrera Séptima.

Avenida Boyacá – vía al Llano.

Vía Suba-Cota.

Vía a La Calera.

Vía a Choachí.

Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m. no aplica esta restricción regional de ingreso. La Secretaría recomienda programar el regreso con anticipación y verificar el horario correspondiente al último dígito de la placa.

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Como parte de las medidas para facilitar la salida de vehículos, este sábado 14 de noviembre continuará el piloto de movilidad hacia el norte por la carrera Séptima, entre las calles 193 y 245.

La operación comenzará a las 7:30 a. m. y finalizará a las 12:00 del mediodía. Según la Secretaría de Movilidad, esta alternativa busca facilitar los desplazamientos hacia el norte y ofrecer otra opción de salida de Bogotá, adicional a la Autopista Norte.