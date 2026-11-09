Troncal de los Andes podría reanudar obras tras decisión del Tribunal de Cundinamarca: esto se sabe

La construcción de la Troncal de los Andes, una de las obras de infraestructura vial proyectadas para mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios de la Sabana podría reanudarse luego de una nuev decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El anuncio fue realizado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien informó en su cuenta de X que la administración departamental recibió la notificación de una providencia del 30 de octubre, mediante la cual el tribunal aclaró el alcance de las medidas ordenadas en la sentencia de julio de 2026.

Según explicó el mandatario, esta aclaración permite despejar las dudas sobre la posibilidad de continuar con la construcción. Sin embargo, precisó que el reinicio de las actividades dependerá de la decisión del concesionario Accesos Norte, que podría retomar los trabajos desde este lunes 9 de noviembre.

La Gobernación de Cundinamarca manifestó su disposición para acompañar las gestiones y autorizaciones necesarias para avanzar en la construcción de los intercambiadores y las conexiones de ingreso y salida de la nueva vía con el corredor departamental Devisab.

¿Como estará formada esta troncal?

El proyecto contempla la construcción de una carretera de aproximadamente 3,4 kilómetros de longitud, con doble calzada y conexión entre el sector de la carrera 1°, en el barrio El Cairo de Chía, y la Autopista Norte, cerca del peaje Los Andes.

La infraestructura quiere dar una conexión alternativa para los vehículos que se desplazan entre Bogotá y los municipios de esta zona, sobre todo aquellos que actualmente deben atravesar sectores urbanos de Chía.

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Uno de los principales objetivos es reducir la congestión que se presenta en la avenida Pradilla, uno de los corredores de mayor circulación del municipio. También se espera poder mejorar la conexión que hay con la Autopista Norte y facilitar los desplazamientos hacia otros municipios de Cundinamarca.

La construcción de esta ya ha enfrentado dificultades judiciales y ambientales desde hace varios años. El proyecto cuenta con licencia ambiental desde 2018, pero en 2021 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender las actividades de intervención en el predio San Jacinto, debido a las preocupaciones relacionadas con un cuerpo de agua y su posible importancia en temas ecológicos.

Luego de eso, la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) adelantó un proceso para modificar la licencia ambiental y ajustar el trazado de la carretera. En diciembre de 2025, la autoridad aprobó cambios que buscaban evitar la intervención directa del cuerpo de agua ubicado en Las Veguitas.

Hasta el momento, queda en espera como se va a desarrollar la construcción de esta troncal y todos los datos que van a estar al alrededor de este proceso.