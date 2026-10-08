Halloween Race 2026: la competencia que pondrá a correr a familias enteras en Chía

El municipio de Chía, en Cundinamarca, se prepara para vivir una jornada deportiva diferente el próximo domingo 25 de octubre, cuando se lleve a cabo la primera edición de Halloween Race 2026, una carrera atlética que reunirá a niños, jóvenes, adultos y familias alrededor del deporte, la recreación y la celebración de Halloween.

Grupo Nutresa anuncia alianza entre ‘Drácula’ y Westcol para Halloween

La iniciativa busca convertir las calles de este municipio en un escenario de integración, actividad física y entretenimiento, con una propuesta que permitirá a los participantes competir o disfrutar de recorridos recreativos mientras lucen disfraces inspirados en esta tradicional celebración.

El evento es apoyado por la alcaldía de Chía. Foto: Suministrada a SEMANA.

De acuerdo con la información entregada por sus organizadores, el evento pretende fomentar los hábitos de vida saludable y abrir nuevos espacios de participación para la comunidad, mediante una experiencia que combinará el atletismo con actividades familiares.

“La Halloween Race nace como una propuesta deportiva y recreativa diferente, pensada para que participantes de todas las edades puedan disfrutar de una experiencia de running en un ambiente seguro, familiar y lleno de entretenimiento. La iniciativa busca promover la práctica habitual del deporte y generar espacios de integración para la comunidad”, señala un comunicado.

La competencia tendrá diferentes categorías, diseñadas de acuerdo con las edades y las modalidades de participación. Los más pequeños podrán competir en la categoría Babys, con un recorrido de 800 metros, mientras que la categoría Infantil tendrá una distancia de un kilómetro.

Por su parte, las categorías Menores y Juvenil contarán con recorridos de tres kilómetros. Los participantes de las categorías Mayores y Máster podrán correr distancias de tres y seis kilómetros, dependiendo de la modalidad seleccionada.

La organización explicó que algunas de estas pruebas tendrán carácter competitivo, mientras que otras estarán enfocadas en la recreación, con el propósito de facilitar la participación de corredores de diferentes edades y niveles de preparación.

La carrera tendrá premiaciones con dinero en efectivo. Foto: Suministrada Smart Fit - API

Premios económicos y una competencia de disfraces

Uno de los principales atractivos de esta carrera será la posibilidad de participar utilizando disfraces, un componente que busca darle una identidad particular a esta primera edición.

“Uno de los principales atractivos de esta primera edición será la posibilidad de vivir Halloween de una manera diferente: corriendo y participando con disfraces. La organización ha dispuesto un gran premio de $500.000 para el mejor cosplay masculino y femenino, convirtiendo el componente de disfraces en uno de los momentos especiales de la jornada”, indicaron.

Más de 2.500 corredores se tomarán la media maratón de Valledupar: el 70 % llegará desde fuera de la ciudad

Además de este reconocimiento, los corredores que participen en las categorías competitivas tendrán la posibilidad de obtener trofeos y premios económicos por sus resultados. En algunas de las modalidades recreativas también se entregarán trofeos y premios físicos.

La propuesta pretende que el evento no se limite únicamente a la competencia atlética, sino que se convierta en una celebración deportiva en la que los disfraces, la creatividad y la participación familiar tengan un papel destacado.

La realización de Halloween Race 2026 ha logrado reunir a diferentes representantes del sector público y privado, que se han vinculado a esta primera edición. Entre las entidades y empresas participantes se encuentran la Alcaldía de Chía, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, el empresario Daniel Valencia, entre otros.