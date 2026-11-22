Santiago Vélez, abogado, columnista de El Espectador y panelista en Blu Radio, publicó un mensaje en X. “Tres horas antes del atentado contra Miguel Uribe”, recordando un mensaje del expresidente Gustavo Petro, también en esa red social, el 7 de junio de 2025.

“Yo sé quién ordenó matar a Miguel Uribe Turbay”: María Claudia Tarazona le hace graves revelaciones a Vicky Dávila

Allí, el exmandatario escribió, a la 1:53 p.m. “!No pasarán!”. Ese mismo día, a las 5:29 p. m., tuvo lugar el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, opositor al gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. El 11 de agosto de 2025, tras estos meses luchando por su vida, se confirmó el deceso del congresista.

Este sábado, en SEMANA, María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, aseveró: “he reflexionado mucho a nivel personal, con base en el acervo probatorio que durante un año y cuatro meses se ha recopilado en la Fiscalía. También con testimonios que me ha dado la gente por fuera de la Fiscalía y que desafortunadamente no se han sostenido para poderlos llevar a la Fiscalía como medio probatorio testimonial. Pero con base en todo, en mi opinión, con franqueza y tranquilidad, puedo decir que para mí la orden sin duda alguna la dio Gustavo Petro”.

“Miguel era concejal en 2012, Petro era el alcalde de Bogotá y, desde muy temprano, Miguel empezó a ejercer una oposición muy profunda y con demasiada determinación, oponiéndose a cada paso que daba Petro. Miguel era demócrata, respetaba la ley y, sobre todo, era un político decente. Nunca se metió con ningún tema personal de Petro, pero todos los proyectos que presentaba el alcalde, entre otros, buscaban destruir la ciudad. Miguel se oponía y era tan de buenas que, cuando se hacían los sorteos de las ponencias de los proyectos de Petro, él quedaba de ponente”, agregó Tarazona.

“Cuando se presentó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Miguel presentó ponencia negativa. La oposición ganó y se tumbó el POT de Petro. Otra pelea durísima que dio Miguel recién llegado al Concejo fue cuando Petro quería construir el tranvía por la Séptima. En la votación había empate y Miguel votó negativo. Esa plata se terminó destinando para el metro de Bogotá”, prosiguió.

Al consultarle si sus marcadas diferencias políticas, desde que Petro estaba como alcalde de los capitalinos, era motivo para relacionarlo con su asesinato, Tarazona respondió: “Petro empezó a mostrar no una diferencia política, sino un odio profundo hacia Miguel. Desde 2012 lo empezó a instigar personalmente, atacando a su familia, diciendo que el abuelo era un asesino y que Miguel era el heredero de esa cultura asesina del abuelo, y eso permaneció en el tiempo. Petro llega a la presidencia; Miguel era el senador más votado y rápidamente se convierte en líder de la oposición. Como Miguel mismo decía, él tenía un “doctorado en Petro” y se inició la pelea en el Congreso".

“Lo que usted está diciendo es muy grave; es decir, ¿un presidente de la república ordena asesinar a un candidato presidencial?“, le insistió SEMANA. “En mi opinión, lo es. Los colombianos también lo piensan; estoy segura de que hoy, sentados en sus casas, dicen: ‘Lo que está diciendo María Claudia es lo que pensamos’. Miguel no solo se opuso a los grandes proyectos tendientes a destruir el país por parte de Petro, sino que además cuestionó al partido político Comunes, los ex-Farc. Les regalaron unas curules, los sentaron después de ser asesinos, violadores, secuestradores, torturadores y narcotraficantes, y resulta que tenían entonces la voz para hablar de paz y las credenciales para ser gestores de paz y todo lo demás que vimos durante esos años”.

El expresidente Petro ha dicho en otras oportunidades que no guarda relación con el magnicidio. Y, en esta ocasión, con motivo de estas declaraciones, no se ha pronunciado.