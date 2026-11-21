María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, hizo graves revelaciones a SEMANA sobre el crimen del entonces senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, en las que habló por primera vez de un episodio relacionado con el exministro del Interior Armando Benedetti.

“Yo sé quién ordenó matar a Miguel Uribe Turbay”: María Claudia Tarazona le hace graves revelaciones a Vicky Dávila

En diálogo con Vicky Dávila, Tarazona fue enfática en asegurar que “con base en todo, en mi opinión, con franqueza y tranquilidad, puedo decir que para mí la orden sin duda alguna la dio Gustavo Petro”, al referirse al crimen de su esposo Miguel Uribe Turbay.

En medio de la conversación, María Claudia Tarazona reveló una información que, según dijo, no se la ha entregado a la Fiscalía, y que finalmente no la puede corroborar, “porque no depende de mí”. De acuerdo con la viuda de Uribe, “Benedetti hizo una advertencia de que a Miguel lo iban a matar”.

“El ministro del Interior de Petro le hizo una advertencia a un miembro del Congreso y le dijo: ‘Va a haber un atentado contra Miguel Uribe y contra usted (en referencia al miembro del Congreso)’. Solo que eso se desestimó en ese momento”, enfatizó Tarazona sobre el tema.

María Claudia manifestó que esa información se la dieron en junio de este año y que Miguel Uribe Turbay nunca lo supo, porque no se lo dijeron. “Se lo dijeron a una persona en el Congreso, quien me lo cuenta anecdóticamente a mí… Prácticamente un año después del magnicidio”, señaló.

Tarazona narró que le contaron un día que estaban hablando sobre “cómo se había orquestado este tema entre la Segunda Marquetalia, alias Mordisco, el jefe de los Comandos de Frontera, el régimen de Maduro, cómo podía salir y entrar armamento y plata de Venezuela”.

De acuerdo con la esposa del senador asesinado, esa persona le dijo: “Y se me hace muy extraño también porque a mí se me acercó Armando Benedetti en el Congreso y me dijo: ‘Va a haber un atentado o contra ti o contra Miguel Uribe, pero ustedes están en el blanco’”.

Y señaló: “Los chats que me llegan dicen que el atentado va encaminado a Miguel Uribe Turbay o a Paloma Valencia. Entonces coincide la información. Yo le pregunto a esta persona: “¿Por qué no dijiste nada?”. O sea, si Armando Benedetti hace esta advertencia…“.

Tarazona señaló que en el momento de esas advertencias Miguel Uribe estaba vivo. “Es que se juega a estos falsos atentados y estas falsas alarmas que se terminan desestimando y se dice: ‘Esto es una más de las 20 o 30 amenazas que llegan’. Supongo que tiene que ir por ese lado”, dijo.

“Es imposible que se estuviera gestando un magnicidio donde hay tantas personas, tantos grupos involucrados, y no se supiera. Lo que pasa es que fue desestimado”, sentenció la viuda de Miguel Uribe Turbay.

Vea la entrevista completa de María Claudia Tarazona con Vicky Dávila en SEMANA: