El presidente Abelardo De La Espriella informó que en las últimas horas se llevó a cabo un nuevo bombardeo en contra de las disidencias de las Farc que están al mando de alias Iván Mordisco.

El décimo bombardeo de las Fuerzas Militares fue contra alias Bertha, cabecilla del frente Luis Carlos Cárdenas del ELN

La operación, denominada NINFA, se realizó en la madrugada de este sábado, 21 de noviembre, por parte de las Fuerzas Militares en coordinación con la Policía Nacional en zona rural del municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta.

El objetivo, según dijo el mandatario, fue la estructura narcoterrorista 44 Antonio Ricaurte, perteneciente a las disidencias de Mordisco.

De La Espriella confirmó que el balance preliminar es de cinco delincuentes dados de baja y la incautación de cuatro armas largas, dos armas cortas, 12 proveedores y munición de diferentes calibres.

Asimismo, se decomisaron dos chalecos multipropósito, un equipo de campaña, un teléfono satelital, dos celulares y dos embarcaciones. “El miedo cambio de bando”, dijo el jefe de Estado.

Además, aprovechó para enviarle una clara advertencia a los grupos terroristas que cometan cualquier acción violenta contra uniformados o civiles.

“Lo he dicho y lo reitero: cada ataque de los narcoterroristas contra nuestra Fuerza Pública o la población civil tendrá una respuesta cada vez más contundente”, dijo.

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El presidente agregó en el mensaje: “No vamos a permitir que estas organizaciones criminales sigan sembrando el terror en Colombia”.

Por último, aprovechó para destacar el trabajo realizado por las instituciones que participaron en este importante operativo. “Felicitaciones a nuestras Fuerzas Militares y a la Policía Nacional por este resultado”, finalizó.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Raúl Palacios/El País

Se espera que en las próximas horas, una vez la información esté más consolidada, las autoridades entreguen un balance más exacto de cómo se desarrolló todo y cuáles fueron los resultados alcanzados con este bombardeo.

De esta manera, De La Espriella y su Gobierno vuelven a dejar en claro cuál será su política de seguridad durante los cuatro años y que, en ese sentido, a los criminales solo les queda someterse a la justicia.