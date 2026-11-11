El presidente Abelardo De La Espriella reveló este miércoles, 11 de noviembre, el resultado de un fuerte golpe al Clan del Golfo en Antioquia.

El mandatario anunció en su cuenta de X que autorizó el martes un bombardeo contra esa estructura delincuencial y que en esa operación, denominada Nehemías, cayeron ocho personas.

“Vamos a presentar unos bandidos del Clan del Golfo que dimos de baja ayer, les dimos la bienvenida a esos bandidos a la Patria Milagro, 450 kilos de democracia en una bomba, no supieron si fue una buseta sin frenos, no supieron si era un rayo, hasta ahí llegaron”, dijo en medio de un pronunciamiento en Roldanillo, Valle.

Abelardo De La Espriella - bomba Foto: Pantallazo transmisión Presidencia y Fuerza Pública

Entre los caídos está, según el presidente, Haminton Mosquera, un señalado cabecilla conocido con el alias de Negro Mosquera.

“En la operación NEHEMÍAS, desarrollada en zona rural de Tarazá, nuestro Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, golpeó a la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo”, dijo el presidente.

Mosquera, según dijo, era el cabecilla principal de esta estructura, llevaba más de 20 años de trayectoria criminal y por él se ofrecía por parte del Gobierno una recompensa de hasta 2.018 millones de pesos.

Polémico comerciante capturado en Cúcuta fue la ficha clave de Gustavo Petro en creación de la zona franca de El Zulia

“Este criminal, subordinado directamente a alias Gonzalito, era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025″, reveló De La Espriella.

En esa operación, realizada en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, a unas seis horas en auto desde Medellín, también fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales.

De La Espriella, quien ha sido cuestionado por algunos sectores políticos por aparecer en las últimas horas vestido de militar, respondió a esos señalamientos.

En medio del discurso que estaba dando en Roldanillo, el presidente interrumpió el balance sobre el apoyo a los damnificados por el terremoto para hablar sobre ese episodio.

La otra versión sobre muerte de gemelas en Medellín: no sería por un jabón artesanal como se mencionó

“Que tengan la certeza de que este Gobierno, de que su presidente está comprometido y soy un soldado de la patria. Por eso me visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia. Porque honro a los héroes, policías y militares”, indicó.

“He venido aquí a ofrendar mis mejores años por esta patria. No he venido a quejarme, he venido a resolver y estoy seguro que con la ayuda de Dios y el concurso de todos los colombianos vamos a reconstruir entre todos a nuestro país. Vamos a construir la Patria Milagro”, insistió el jefe de Estado.

“No lo pierdan de vista”: llamado de concejal de Medellín a autoridades tras salida de la cárcel de alias Tom

También dejó de presente: “Nos vamos a levantar de las cenizas como el ave fénix porque los colombianos nunca la hemos tenido fácil. Los colombianos siempre resolvemos en medio de la adversidad y eso es precisamente lo que nos hace un pueblo valiente, lleno de ardentía y capaz de reponerse ante los problemas”.