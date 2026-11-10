“No lo pierdan de vista”: llamado de concejal de Medellín a autoridades tras salida de la cárcel de alias Tom

Andrés Tobón, concejal de Medellín, hizo un llamado a las autoridades de policía y judiciales para que vigilen lo que queda de condena de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, quien recuperó la libertad luego de pagar una condena como cabecilla de la banda Los Chatas.

Desde el seis de noviembre se había conocido que el entonces capo, al que compararon las autoridades con Pablo Escobar, iba a salir de la cárcel.

Ese día, en su cuenta de X, aseguró que la primera orden que recibió en 2017, cuando el alcalde Federico Gutiérrez, en su primer periodo gubernamental, lo nombró secretario, fue capturar a Tom.

Juan Carlos Mesa Vallejo Alias: Tom. Condena: 16 años por falsedad material en documento público, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Foto: El País

“Su primera instrucción fue dar con la captura de este sujeto, y es que según información que nos entregó el Gobierno norteamericano, este criminal controlaba cerca del 70 % de todas las estructuras armadas del Valle de Aburrá y tenía la suya, la propia, los Chatas, muy famosa por sanguinaria, con un poder extendido desde el norte hacia todo el Valle de Aburrá, pero incluso también por fuera de Antioquia”, dijo Tobón.

Este martes, 10 de noviembre, luego de conocerse que Mesa Vallejo ya salió de la cárcel, el concejal pidió que sea vigilada con rigurosidad lo que le queda de condena.

“Un tipo profundamente peligroso, no solamente porque fue cabecilla de Los Chatas, sino que en el momento de su captura, como lo informamos hace ya tantos años, tenía el control del 70 % de las estructuras criminales de todo el Valle Aburrá”, señaló.

Gobernadora del Chocó reveló cómo avanza la entrega de ayudas a damnificados tres meses después del terremoto

“Un llamado muy importante a las autoridades, no lo pierdan de vista, esto es un criminal, definitivamente solamente sabe hacer aquello que el mundo criminal le enseñó y él dirigió, quisiera también, por supuesto, que esa vigilancia esté dirigida a no permitir que vuelva a cometer ningún hecho delincuencial, también a que haya un apoyo de la comunidad internacional, es muy probable que quiera irse del país”, añadió Tobón, quien recordó que Mesa Vallejo hizo parte de la paz total del Gobierno Petro.

“Lo cierto es que para la gente Medellín puede que haya pagado una condena, eso no quiere decir que tenga que abandonarse la sanción social, hizo daño a miles de ciudadanos durante toda su vida criminal, la sanción social tiene que perseguirlo hasta el final de sus días”, aseguró.

La otra versión sobre muerte de gemelas en Medellín: no sería por un jabón artesanal como se mencionó

Mesa Vallejo fue detenido en 2018 cuando celebraba su cumpleaños en una finca del municipio de El Peñol, cerca de Guatapé, en la misma reunión a la que asistió el recién excarcelado Popeye.

“Logramos su captura en el año 2018 en una finca en El Peñol, en medio de una fiesta con gente como Popeye, con su arma con incrustaciones en metales preciosos y demás. Fue capturado y luego condenado a 13 años de prisión”, detalló el concejal.