Ejércitos de Estados Unidos y Colombia hacen ejercicios de asalto aéreo conjunto en Tolemaida

Este lunes, 9 de noviembre, el Ejército de Colombia reveló imágenes de los entrenamientos conjuntos que se están desarrollando en el fuerte militar de Tolemaida, a unos 150 kilómetros de Bogotá, en conjunto con el Ejército de Estados Unidos para el despliegue de tropas de Asalto Aéreo.

El ejercicio fue denominado Vanguardia del Sur, y permitió entrenamientos conjuntos entre las aviaciones de Colombia y Estados Unidos “orientados al fortalecimiento de las capacidades operacionales y la interoperabilidad aérea”.

Según el Ejército colombiano, entre ambas fuerzas realizaron maniobras de descenso por soga rápida, lo que describieron como “una técnica de inserción táctica fundamental” para el despliegue de tropas de asalto aéreo en el desarrollo de operaciones militares contra enclaves cocaleros, objetivos estratégicos y estructuras dedicadas a la minería ilegal”.

Pero no fue lo único que se puso en práctica. En esta jornada pasada por los 34 grados Celsius alcanzados en Tolemaida, se hicieron ejercicios de desembarque de tropas y destrucción de dispositivos explosivos improvisados, entrenamientos de alta complejidad que fortalecen la preparación, interoperabilidad y respuesta de nuestras tropas frente a escenarios operacionales exigentes, según el Ejército.

El presidente Abelardo De La Espriella encabezó una jornada de supervisión táctica en el Fuerte Militar de Tolemaida. Foto: Presidencia

“Cada ejercicio permite perfeccionar procedimientos, compartir conocimientos y fortalecer ventajas tácticas, operacionales y estratégicas para el cumplimiento de la misión”, dijeron.

Hace una semana, el presidente Abelardo De La Espriella fue testigo de un ejercicio de despliegue operacional de las unidades élite de la Fuerza Pública y compartió detalles sobre esas prácticas.

Los militares, en esa ocasión, llevaron a cabo ejercicios de paracaidismo, asalto aéreo y simulación de combate urbano. De igual forma, se incluyeron demostraciones de tiradores de alta precisión, despliegue de unidades especiales y protocolos de operaciones contra el terrorismo.

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El presidente de la República destacó que estas prácticas evidencian el nivel técnico y la preparación tecnológica de las tropas encargadas de salvaguardar la soberanía nacional. “Tolemaida no es simplemente una instalación militar. Es una escuela de valor, sacrificio y honor, donde se preparan los hombres y mujeres que están dispuestos a darlo todo por Colombia”, manifestó.

También subrayó la importancia de la coordinación conjunta entre las fuerzas de tierra, mar, aire y río para neutralizar las diversas amenazas que enfrenta el territorio colombiano y envió un mensaje de respaldo “irrestricto” al estamento militar, señalando que bajo su gobierno a los soldados se les equipará y honrará permanentemente.

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“En el histórico Fuerte Militar de Tolemaida, el principal centro de entrenamiento y preparación de nuestro Ejército Nacional, donde generaciones de soldados han forjado su carácter, disciplina y espíritu de combate, viví una experiencia que reafirma mi orgullo de ser el Comandante en Jefe de nuestras gloriosas Fuerzas Militares”, destacó el mandatario.