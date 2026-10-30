Militares de Estados Unidos llegaron a la base aérea de Tolemaida, Cundinamarca, para los ejercicios combinados con Colombia

Este viernes 30 de octubre se conocieron imagenes de los militares de Estados Unidos que llegaron hasta la base aérea de Tolemaida, en Cundinamarca, con el fin de adelantar los ejercicios combinados con Colombia. Lo que buscan es poder fortalecer la cooperación de ambos países en la lucha contra los grupos irregulares.

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La avanzada de los militares extranjeros contempla —según le confirmaron fuentes militares a SEMANA— cinco contenedores con alimentos, víveres y equipo militar.

También llegaron tres vehículos militares tácticos que participarán en los ejercicios en Colombia. Así mismo, se contará con un camión móvil de mantenimiento y una planta eléctrica.

Las Fuerzas Militares explicaron el papel que jugarán las tropas extranjeras en territorio nacional. “Esta actividad constituye un espacio de preparación conjunta que permite mejorar la interoperabilidad entre los ejércitos participantes, mediante ejercicios de planeamiento, entrenamiento y desarrollo de tareas coordinadas, orientados a fortalecer la integración de capacidades, la comunicación y la capacidad de respuesta ante desafíos comunes de seguridad”, indicaron las FF. MM.

Aeronaves del Ejército de Estados Unidos llegando a Colombia. Foto: Suministrado a SEMANA.

Agregaron que “además de su componente táctico y operacional, Vanguardia Sur contribuye al fortalecimiento de las relaciones de cooperación militar internacional, promueve la confianza mutua y facilita el intercambio de buenas prácticas y procedimientos, elementos esenciales para mejorar la coordinación entre fuerzas de diferentes países, con pleno respeto por la soberanía y los marcos jurídicos nacionales”.

Vehículos militares y cinco contenedores: los detalles de la logística que traerán los 300 soldados de EE. UU.

Explicaron que no es la primera vez que se desarrolla un ejercicio militar de esta categoría en el país con Estados Unidos: “Desde su primera edición en 2021, este ejercicio ha desarrollado actividades en distintos escenarios de Chile, Brasil, Perú y Colombia, consolidándose como un espacio de intercambio de experiencias y fortalecimiento de las capacidades profesionales de los ejércitos participantes”.