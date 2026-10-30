El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor de EE. UU., visitará Colombia en noviembre

El jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, Dan Caine, visitará Colombia en noviembre, según fuentes que confirmaron a SEMANA. Además, se estudia la posibilidad de que también llegue al país el vicepresidente JD Vance.

Hasta el momento, se conoce que la fecha concreta está por decidir, pero se tiene como tentativa la visita del funcionario del gobierno Trump para la semana del 10 de noviembre. Así mismo, tampoco se ha decidido la ciudad en la cual llegaría el general del país el próximo mes.

De igual manera, se conoció que el Ministerio de Defensa de Colombia ya estaría coordinando la llegada del general Caine y que se han visto agentes de servicio secreto andando en Colombia para coordinar la logística de la visita del general Dan Caine.

También se le confirmó a SEMANA que se estudia la posibilidad de que el vicepresidente JD Vance visite también el país, pero no se tiene contemplado hasta el momento que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, esté en Colombia en el corto plazo.

La agenda del funcionario estaría ligada a temas militares, centrándose en la cooperación, intercambio de inteligencia, la seguridad fronteriza y la lucha conjunta contra los carteles entre las Fuerzas Armadas de Colombia con los Estados Unidos.

Otro de los temas centrales sería la alianza del Escudo de las Américas, la estrategia del gobierno de Donald Trump contra el crimen organizado en la región y de la cual hacen parte los gobiernos aliados a Washington como Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay o El Salvador.

La llegada de Caine se daría en medio de los ejercicios militares que desarrollan más de 300 militares estadounidenses en Tolemaida, Cundinamarca, que se espera que duren hasta el próximo miércoles 11 de noviembre.

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