El Papa León XIV votó por correo en las elecciones de Estados Unidos

Los medios norteamericanos han informado que el Papa León XIV, quien tiene nacionalidad estadounidense y está inscrito en el Estado de Illinois, votó en las elecciones conocidas como midterms, de los Estados Unidos.

¿Qué se elige en las Midterms en Estados Unidos?

El sumo Pontifice solicitó una boleta electoral por correo desde Ciudad del Vaticano el pasado 3 de octubre, según reportó NBC News. La Santa Sede confirmó que enviaron ya el sobre de vuelta.

“El papa León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos cada vez que tuvo la oportunidad” y, “en consonancia con esta práctica bien establecida de participación cívica, envió su papeleta por correo a Chicago”, precisa el comunicado.

Las midterms en Estados Unidos

Las elecciones de Estados Unidos son una prueba de fuego para Donald Trump. El 3 de noviembre cerca de 250 millones de electores en Estados Unidos serán llamados a decidir la próxima mayoría en el Congreso, pero la puja es también un pulso sobre la popularidad y deseo de continuidad de las políticas de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump se la juega en tener mayorías en las midterms. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Organizadas dos años después de las presidenciales, estos comicios legislativos conocidos como “midterms” se convierten tradicionalmente en un referéndum sobre el ocupante de la Casa Blanca, y muy rara vez en su favor. Estas son algunas cifras clave de esta jornada:

435 diputados y 35 senadores

En Estados Unidos, un mandato de representante (diputado) dura dos años. Por lo tanto, el conjunto de los 435 escaños de la Cámara de Representantes se volverá a someter a votación el 3 de noviembre.

En 2024, los republicanos habían obtenido una mayoría de cinco escaños. Los demócratas solo necesitan hacer bascular algunos distritos para recuperar el control de la cámara baja.

En 2018, durante las “midterms” de su primer mandato, Donald Trump y los republicanos perdieron 41 escaños. En 2022, el presidente Joe Biden y los demócratas perdieron 9.

Hay gran expectativa por los resultados de las elecciones de Midterm en Estados Unidos. (Photo by Ryan M. Kelly / AFP) Foto: AFP

Los senadores, por su parte, son elegidos por seis años y un tercio de ellos se renueva cada dos años.

De los 100 escaños del Senado, 35 se decidirán el 3 de noviembre.

El partido de Donald Trump cuenta actualmente con 53 senadores, pero la oposición demócrata alberga la esperanza de dar un vuelco y lograr los cuatro escaños necesarios para la mayoría.

El mandato de los nuevos electos al Congreso comenzará el 3 de enero.

También están en juego 36 cargos de gobernador en todo el país.

Los Estados organizarán también 145 referendos, sobre temas que van desde el derecho al aborto hasta una reforma del impuesto sobre la renta.

11 puntos de diferencia

Una encuesta realizada recientemente por el Siena College para el New York Times otorga una ventaja de 11 puntos a escala nacional a los candidatos demócratas frente a los republicanos, entre las personas ya inscritas en las listas electorales.

La región en juego: estas son las tres elecciones que determinarán el destino del continente en 2026

Según la misma encuesta, solo el 21% de las personas interrogadas considera que las condiciones económicas actuales en Estados Unidos son “buenas” o “excelentes”, mientras que el 53% las estima “mediocres”.

Solamente el 37% tiene buena opinión de la gestión de Trump, según el promedio de las encuestas recopiladas por el experto Nate Silver, frente a más del 60% de opiniones desfavorables.

A una semana de la votación, el sitio especializado Decision Desk HQ concede un 79% de probabilidades a los demócratas de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y un 57% de probabilidades en el Senado.

11.600 millones de dólares

El dinero es la principal baza en la política estadounidense, y 2026 no es la excepción: según la agencia AdImpact, los partidos y candidatos se gastarán en total unos 11.600 millones de dólares en publicidad.

Una cifra muy por encima de los 8.900 millones de 2022, e incluso superior al total de 2024, año de elección presidencial.

*Con información de AFP