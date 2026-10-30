Carlos Antonio Vélez analizó la victoria de Nacional vs. Santa Fe: habló de Pablo Repetto

Carlos Antonio Vélez dio su opinión sobre la victoria de Atlético Nacional sobre Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot. El experimentado periodista hizo énfasis en el planteamiento de Pablo Repetto, que terminó beneficiando el juego del equipo dirigido por Lucas González.

Lucas González revela por qué borró a Alfredo Morelos del partido ante Santa Fe: “No me gustó”

“Nacional tiene que salir campeón”, apuntó Vélez. “Es que si Nacional no sale campeón, esto sería un fracaso estruendoso. Miren la tabla de reclasificación para que se den cuenta, jugando bien, regular o mal, con un técnico hicieron 55 puntos y con este van a hacer otro tanto”.

Carlos Antonio considera que hay una “diferencia nominal” muy grande entre Nacional y resto de clubes del fútbol colombiano. “Anoche con muy poquito, y jugando bastante regular en un partido denso, le ganaron a Santa Fe sin despeinarse”, apuntó.

Elías Cabrera celebrando su con Nacional ante Santa Fe Foto: @davidjaragarcia

Opinó sobre la alineación de Santa Fe

En su opinión, “Independiente Santa Fe equivocó el plan de juego. En materia de cargas no voy a discutir con nadie, pero prescindir de Dani Torres, Fagúndez, Obrian, de todos los titulares contra Nacional es una ventaja muy grande. Santa Fe tiene 14 jugadores, Nacional tiene 32″.

Pero el error clave, según el análisis de Carlos Antonio Vélez, fue en sistema táctico. “Salir y darle la pelota, la iniciativa, a Nacional es demasiado. Nacional solo necesitó de un arreón de cuatro minutos para ponerse 2-0″, expresó.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victorias de Nacional y América sentencian el liderato

“Después puso segunda, aguantó, y la reacción de Santa Fe, ya cuando tenía dos en el lomo, no le daba”, sentenció.

Carlos Antonio afirmó que el partido disputado en el Atanasio Girardot fue “sin profundidad, sin remates al arco, sin situaciones de gol, un partido chato, romo ofensivamente hablando. Con un equipo que se entrega 30 minutos, que solamente reacciona y con lo poco que hizo ofensivamente le mostró las grietas a Atlético Nacional”.

En total cada equipo tuvo dos remates a la portería rival. El cuadro verdolaga abrió el marcador con Elías Cabrera al minuto 24 y luego aprovechó un autogol de Emanuel Olivera para alargar la ventaja antes de la media hora de juego.

Santa Fe mejoró en la segunda parte con el ingreso de algunas figuras, pero sus dos ocasiones más claras fueron rechazadas por el arquero Franco Armani. “Muy poquito ataque, mucha posesión para casi ninguna llegada. El fútbol es atacar y defender, el fútbol no es meterse atrás y no atacar nunca. No es así”, explicó.

Vélez insistió en que el planteamiento de Pablo Repetto le facilitó las cosas a Nacional. “El plan ayer estuvo equivocado”, subrayó.

Ambos equipos ya están clasificados para los cuadrangulares y podrían encontrarse también en las semifinales de la Copa BetPlay, donde el verde paisa ya está instalado mientras que Santa Fe se juega su cupo el domingo ante Once Caldas.