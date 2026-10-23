Carlos Antonio Vélez opinó sobre Atlético Nacional y su dominio en la Liga Betplay: “Sería imperdonable”

Atlético Nacional es el nuevo líder de la Liga BetPlay después de salir victorioso con absoluta superioridad frente al Deportivo Pasto, en un partido aplazado que era válido por la fecha 14. Un contundente 3-0 fue más que suficiente para sumar los tres puntos y escalar en la tabla.

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Este triunfo le permitió llegar a la línea de los 29 puntos a los dirigidos por Lucas González, quienes por diferencia de gol se subieron al primer puesto que le pertenecía de manera parcial al Deportivo Cali. Carlos Antonio Vélez se refirió a la victoria en el Atanasio Girardot y dejó claro que es su gran favorito al título de la Liga Betplay.

Otro que asoma en la lista es el América de Cali, pero con un punto menos en la tabla para alcanzar las 28 unidades. El escarlata es tercero con altísimas probabilidades de clasificarse en alguna de las fechas que restan del ‘todos contra todos’.

Vélez piensa que Atlético Nacional, además de consumar el trámite con un título, debe pensar en lo que será su participación en la Copa Libertadores 2027. Además, fue contundente y aclaró que sería imperdonable no ganar el campeonato y que el asunto en el equipo verde está en la copa internacional el año entrante.

"Sería imperdonable que Nacional no gane este campeonato, lo tendría que ganar y creo que lo va a ganar; el asunto está en la copa internacional, yo creo que Nacional debe construir un equipo para ganar la copa internacional": @velezfutbol 🪐⚽ 📺 Estamos en vivo con #PlanetaFútbol, por Win. — Win Sports (@WinSportsTV) October 23, 2026

“Sería imperdonable que Nacional no gane este campeonato, lo tendría que ganar y creo que lo va a ganar. El asunto está en la copa internacional, yo creo que Nacional debe construir un equipo para ganar la copa internacional”, dijo Vélez en Palabras Mayores.

Atlético Nacional domina la tabla

El marcador en el Atanasio Girardot se abrió al minuto 12, cuando Edwin Cardona protagonizó una de las acciones más destacadas del encuentro.

El mediocampista sorprendió con un remate desde la mitad de la cancha que terminó en el fondo de la portería defendida por Diego Martínez Banguera. La anotación le permitió al cuadro verdolaga tomar confianza y manejar el desarrollo del compromiso.

Deportivo Pasto intentó reaccionar y buscó el empate. Mayer Gil generó peligro con un remate que terminó en tiro de esquina, mientras que Serje desperdició una oportunidad importante dentro del área durante la primera mitad. El conjunto visitante no consiguió capitalizar sus opciones y se marchó al descanso por debajo en el marcador.

En el comienzo del segundo tiempo, Nacional amplió la ventaja. Al minuto 51, José Escorcia aprovechó un rebote dentro del área y envió el balón al fondo de la red para establecer el 2-0. El tanto golpeó las aspiraciones del equipo nariñense y le dio mayor tranquilidad al local. Juan Rengifo puso el tercero al 90′.