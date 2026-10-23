De a poco ha empezado a verse la mejor versión de Daniel Muñoz en el Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra.

Su entrenador le brindó la confianza de ser titular este viernes vs. Ipswich y el lateral respondió con una asistencia magistral para el gol de Neco Williams.

¡ASISTENCIA COLOMBIANA EN LA #PREMIERLEAGUE! Daniel Muñoz sacó un centro PERFECTO y el ex-Liverpool Neco Williams estampó el primero de Nottingham Forest vs. Ipswich. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/DMXZCuS3ZO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2026

El cafetero se lanzó al ataque, vio la oportunidad de tirar un centro y lo mandó justo para que llegase el rematador a embocar el balón al arco contrario.

La parábola que tomó el tiro de Muñoz hacia el área pequeña del rival fue perfecta, lo que ayudó a mover el marcador por 0-1 en favor de los visitantes.

Dicha anotación, que se dio antes de los primeros 15 minutos del juego, fue una ventaja parcial para los de Forest, quienes al término del primer tiempo se fueron 1-1, luego del empate del paraguayo Julio Enciso.

Colombiano firmó contrato con Chelsea de Inglaterra: “Hasta junio de 2029”, anunciaron

Buena calificación en el PT

Del partido que jugó el de la Selección Colombia en Inglaterra hasta los 45 minutos iniciales, hay que decir que fue calificado con un puntaje de 7,0 puntos.

Su participación tanto en ataque como en defensa fue bien valorada. Estuvo como segundo entre los más destacados del onceno rojo, solo por detrás de Williams, al que valoraron en 7,6.

Daniel Muñoz en el Nottingham Forest. Foto: Nottingham Forest

Para Nottingham y Muñoz es crucial empezar a sumar en la liga inglesa en busca de alejarse de la zona del descenso. Actualmente, son puesto 17, con seis puntos sumados, los mismos de Coventry, que se está yendo a la segunda división de manera parcial.

Números en alza

El lateral colombiano se reencontró con el entrenador Oliver Glasner al llegar a Nottingham, quien ya conocía sus condiciones desde Crystal Palace y fue determinante en su decisión de cambiar de club.

El antioqueño comenzó su etapa en el City Ground sumando minutos progresivamente. Debutó el 5 de septiembre frente al Tottenham, cuando ingresó en el segundo tiempo del empate sin goles. Una semana después, tuvo una actuación destacada ante el Aston Villa, partido en el que disputó los 90 minutos y celebró la victoria por 2-1.

Se conoció el posible reemplazo de Kvaratskhelia: PSG pagaría 90 millones de euros

Sin embargo, el arranque también ha tenido dificultades. Muñoz fue titular en las derrotas frente al Coventry City, Crystal Palace y Arsenal, encuentros en los que el Nottingham Forest no consiguió consolidar resultados positivos.

Daniel Muñoz tuvo un nivel bajo con Nottingham vs. Coventry en la Premier League. Foto: Captura de pantalla ESPN y Getty Images

En sus primeras presentaciones, el colombiano ha ganado continuidad y suma varios partidos como titular. Este viernes registró su primera asistencia con el Nottingham Forest, aunque todavía tiene pendiente estrenarse como goleador en la Premier League. Su reto será recuperar la influencia ofensiva que mostró en el Crystal Palace, donde acumuló ocho goles y 12 asistencias en la competición.

Con Glasner como entrenador, Muñoz buscará afianzarse por la banda derecha y convertirse en una pieza importante para el Nottingham Forest.