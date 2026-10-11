El gol de Jefferson Lerma, desde la tribuna y con sonido ambiente: algarabía en Crystal Palace

Jefferson Lerma anotó en la victoria 3-1 del Crystal Palace, sobre Nottingham Forest, este domingo 11 de octubre. Fue a los 45+4′, en un tanto que desató locura en Selhurst Park Stadium.

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El gol de Lerma fue gracias a un tiro de esquina de Crystal Palace, cuando el partido iba 1-1. El colombiano apareció frente al arco para poner el 2-1 parcial a favor de The Eagles.

JEFFERSON LERMA SE ELEVÓ Y GOL DE CRYSTAL PALACE Anotó de cabeza en el duelo de colombianos ante el Nottingham Forest de Daniel Muñoz en la sexta fecha de la Premier League. 📺 Mira TODA la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/LWw2RwyR7O — ESPN Colombia (@ESPNColombia) October 11, 2026

Ya en el segundo tiempo (59′), Yéremy Pino sentenció el 3-1 definitivo del Palace, en casa, y se quedó con los tres puntos ante un rival directo por salir de la parte baja de la tabla en Premier League.

El gol de Jefferson Lerma desde la tribuna

Hinchas del Crystal Palace se encargaron de grabar el gol de Lerma, desde la tribuna, y quedó con sonido ambiente. Quedó evidenciada la locura total en el estadio, con un grito unánime provocado por el colombiano.

Al frente, en Nottingham Forest, asomaron dos viejos conocidos del Crystal Palace: el colombiano Daniel Muñoz y el técnico Oliver Glasner. Ambos son leyendas absolutas en The Eagles.

Así las cosas, Crystal Palace queda en el puesto 12 de la tabla de posiciones de Premier League con 7 puntos. Por su parte, Nottingham Forest se estanca en la casilla 14 con cinco unidades.

Técnico del Crystal Palace analizó la victoria

“Empezamos bien, sin cometer errores. Después, tuvimos 20 minutos en los que jugamos mal y Walter hizo paradas con mucha valentía”, dijo el técnico del Crystal Palace, Pierre Sage.

“Creo que si hubieran ido perdiendo 2-0, la mentalidad y todo lo demás sería más difícil. Su actuación de hoy fue realmente increíble y tengo que felicitarlo porque cuando juegas como segundo portero, siempre es difícil”, añadió.

Se trata de la segunda victoria en esta temporada para el Palace, que se encuentra en proceso de transición tras la salida de Oliver Glasner, quien hoy tuvo un emotivo reencuentro c0on la afición.

“En ciertos momentos, tenemos el control de lo que hacemos. Cuando marcamos el primer gol, cambiamos nuestra estrategia inicial. En la construcción del juego, jugamos de forma más directa y aprovechamos el segundo balón. Pero después del segundo balón, en espacios reducidos, lo que hicieron los jugadores fue una locura y el 1-1 es un gol realmente bonito”, añadió Sage.

El próximo partido del Crystal Palace, de Jefferson Lerma, será el 15 de octubre de 2026 ante Lyon, de visita y por la segunda fecha de la Europa League.